A estreia de Reed Sheppard com 49 pontos na G League: um ponto de viragem ou um passo temporário em meio às dores de crescimento da NBA?

Quando trabalhei ao lado do futuro gerente geral assistente do Portland Trail Blazers, Mike Schmitz, ele disse um ditado:

“A avaliação geralmente volta.”

O que ele quis dizer foi que mesmo que pareça que a avaliação inicial estava errada, geralmente há aspectos dessa opinião que ressurgem.

Isso certamente está sendo verdade com Reed Sheppard.

Há apenas dois anos, Sheppard era visto como o substituto local de uma turma de recrutamento de John Calipari que era a melhor do país. Cal tinha três dos cinco melhores recrutas do país (Justin Edwards, Aaron Bradshaw e DJ Wagner), juntamente com outro candidato entre os 25 primeiros, Rob Dillingham. Sheppard, classificado em 79º lugar geral na classe nacional, foi amplamente considerado um jogador universitário de vários anos, não apenas pela mídia nacional, mas também por Calipari e sua equipe.

Claro, esse roteiro mudou rapidamente quando todos chegaram a Lexington. Em seus primeiros seis jogos no Kentucky, Sheppard liderou o país em mais/menos, porcentagem efetiva de arremessos e porcentagem de arremessos certeiros. Ele também ficou entre os 10 primeiros nacionalmente em porcentagem de roubos e classificação ofensiva.

Embora praticamente todos esperassem que esses números voltassem à realidade, na verdade nunca o fizeram. Ele terminou a temporada com mais de 52% de arremessos na faixa de três pontos e foi o único jogador do país a registrar 145 assistências, 80 roubadas de bola e 75 arremessos de três pontos. Ele postou uma porcentagem de arremessos certeiros de 69,9%, o sexto melhor geral do país e o melhor entre os guardas seniores.

Sheppard se tornou a terceira escolha no draft, assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 45 milhões e estrelou o NBA Summer League em Las Vegas e se tornou uma escolha moderna da pré-temporada para o NBA Rookie of the Year.

Seis meses depois, e os Rockets designaram Sheppard para a G League na segunda-feira. Isso seguiu médias de 3,3 pontos, 1,3 rebotes e 1,2 assistências em 32,2% de arremessos de campo e 27,9% de arremessos de três, junto com três DNPs em seus últimos quatro jogos.

Então, que parte da avaliação retornou? Comece com esses números de tiro.

No verão anterior à temporada do ensino médio de Sheppard, ele acertou 32,9% na faixa de três pontos no circuito Adidas 3SSB, fazendo uma média de 2,3 de suas 7 tentativas por jogo. Um ano depois, em sua última temporada como armador, ele acertou 30,9% nos arremessos de três pontos em 19 partidas no circuito, acertando 1,8 de suas 5,8 tentativas por jogo. No último ano do ensino médio, nos sete jogos capturados pela Synergy Sports, ele acertou 15 dos 58 arremessos de três pontos (34,9%).

Em outras palavras, Sheppard nunca havia acertado mais de 35% em cestas de 3 pontos em qualquer escola antes de acertar impressionantes 52% em Kentucky.

Mesmo dias antes do draft, quando olheiros e analistas elogiavam Sheppard como um atirador geracional, a variação nesses números me fez pensar, conforme capturado neste clipe do Fique atento ao podcast de basquete universitário:

Para ser claro, nossa avaliação do ensino médio estava errada. Isso ficou evidente no início de sua primeira temporada. e continua evidente hoje, embora não tão errado como parecia há seis meses.

Embora os números possam sugerir que o ano passado foi a exceção, e não a regra, isso provavelmente está indo longe demais na direção oposta. Indo para o draft, eu acreditava que Sheppard se tornaria um ótimo atirador e jogador da NBA, mas não histórico.

Da mesma forma, embora as métricas defensivas de Sheppard em Kentucky fossem excelentes, alguns superestimaram sua rapidez lateral. Ele tem ótimas mãos, mas carece de rapidez ou comprimento excepcional, o que o limita em certas lutas.

Outro fator a considerar: os minutos de Sheppard em Houston foram gastos principalmente sem a bola, consistente com sua avaliação no ensino médio como mais um armador combinado do que um verdadeiro armador. Isto se deve a uma taxa de rotatividade relativamente alta e ao maior conforto em não iniciar todas as posses.

O contexto é importante. Houston está focado em vencer agora. Com um recorde de 24-12 e segundo lugar na Conferência Oeste, a defesa titular de Fred VanVleet e Jalen Green lidera o time em minutos. Jovens jogadores como Green (22), Alperen Sengun (22), Tari Eason (23), Jabari Smith (21) e Amen Thompson (21) estão equilibrando dois objetivos: vencer agora e desenvolver-se para o futuro. Sheppard e Cam Whitmore têm lutado para se firmar nessa dinâmica.

Ainda assim, isso não afeta as perspectivas de Sheppard a longo prazo. Ele provavelmente desempenhará um papel de protagonista no Rio Grande Valley Vipers, recuperará o ritmo e retornará a Houston em breve. Basta olhar para sua estreia na Liga G: 49 pontos em oito arremessos de três pontos, com seis assistências, cinco rebotes e três roubadas de bola.

Pode ser um nível mais baixo de competição com mais liberdade, mas esse é o benefício. O jogo de terça-feira, e possivelmente também o de quinta-feira, oferece a Sheppard uma grande oportunidade de recuperar o ritmo e a confiança. Então, com os Vipers fazendo uma pausa de seis dias, Sheppard poderá retornar aos Rockets em menos de uma semana.