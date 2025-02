A Austrália-Wicketkeepter Beth Money foi no sábado, batendo em sua idade de teste virgem e se tornando a primeira jogadora de mulheres de seu país, que tem séculos em todos os formatos. Mooney alcançou esse feito durante um teste único de cinzas femininas contra a Inglaterra no Melbourne Cricket Ground (MCG). Nas primeiras rodadas em resposta a 170 capturadas pela Inglaterra, que permaneceu em primeiro lugar, o Australian Mooney mais da metade do déficit, criando 106 em 173 bolas, com sete quatro. Suas corridas tiveram um indicador de impacto acima de 61.

Em oito testes, Mooney fez 559 marchas em 13 rodadas, em média, 43,00, com um século e quatro cinquenta.

Depois de jogar 82 ODI, Mooney também marcou 2.553 marchas em média 47,27 a uma taxa de acidente vascular cerebral superior a 85, com três séculos e 18 cinquenta em 75 entradas. Seu melhor resultado é 133.

Em 109 T20Is, Mooney venceu 3215 engrenagens em média 41,21 e um indicador de impacto acima de 124, com dois séculos e 25 cinquenta. Seu melhor resultado é 117*.

Ele tem um total de seis séculos de críquete internacional.

A Ton de Moneyy vê como ele se junta à Companhia de Elite de Mulheres com todas as Toneladas de Formato, Heather Knight e Tammy Beaumont e Laura Wolvaardt da África do Sul. Em geral, ela também se tornou a quarta australiana a se tornar um centurião versátil depois de Shane Watson, Glenn Maxwell e David Warner, de acordo com Cricket.com.au

Mooney também se juntou a Annabel Sutherland como as únicas mulheres no Conselho de Honra do Século de Testes da MCG, e a dupla costurou uma posição enorme em 154.

Chegando à partida, a Austrália venceu o arremesso e decidiu pela primeira vez em campo. O Spinner Lift de quatro tempos Alana King (4/45) e dois gols com Kim Garth e Darcie Brown Além de meio século de Nat Sciver-Brunt (51 em 129 bolas, com quatro fronteiras), a Inglaterra não era muito para confortar.

Nas primeiras entradas australianas, eles começaram a começar constantemente e tocaram 170/3, graças a Staada bate de Phoebe Litchfield (45 em 127 bolas, com cinco quatro) e o capitão Alyssa Healy (34 em 68 bolas, com dois quatro). No entanto, os 154 representam o quarto portão entre Annabel Sutherland (163 em 258 bolas, com 21 quatro e seis), e o dinheiro deu à Austrália uma grande vantagem. Sutherland e Moneyy Tonels e 44 valiosos em 81 bolas (com seis quatros) de Ash Gardner levaram a Austrália a 440 marchas, o que lhes confere 270 liderança.

Sophie Ecclestone (5/143) correu bem para a Inglaterra, enquanto Lauren Bell e Lauren Filer também conseguiram dois gols. Mas com um enorme déficit que pode ser superado no segundo turno, a Inglaterra está à beira de uma série rara que perdeu todo o ODI e T20I, até agora as cinzas de mulheres com muitos formatos.

