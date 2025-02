A estrela da Índia e o criador da história do IPL recebem uma ótima ligação para distribuir 10 % dos ganhos comerciais para …

Rishabh Pant, Rishabh Pant, decidiu trazer 10% de todos os seus ganhos comerciais para a Rishabh Pant Foundation. O portão das estrelas do artigo fornece um papel estratégico no aprofundamento de causas cruzadas e não -críticas por meio desse empreendimento. Pant, que está se preparando para trazer um papel importante para os homens em azul no próximo mestre troféu, considera este projeto próximo ao seu coração e lista os detalhes menores da iniciativa nos próximos meses.

“Tudo o que sou, tudo o que tenho é um críquete por causa do belo esporte e tudo o que aprendi com a vida. Sou grato por estar na posição em que estava atrasado, pensei profundamente em dar esportes e sociedade em grande parte. Ab isse melhor kya ho sakta hai? Indo além, dedico 10% de todos os meus ganhos à Rishabh Pant Foundation. O principal Bahut empolgou Hu e mal posso esperar para começar e compartilhar com todos vocês “, disse Rishabh Pant.

27 -Year -old Rishabh estreou na Índia em 2017, ele facilmente elevou as fileiras para se tornar uma vantagem única para a equipe em grilos brancos e vermelhos. Ele jogou no país em 150 partidas internacionais em ODI, T20Is e testes, e foi parte integrante da equipe, que no ano passado trouxe para casa a Copa do Mundo T20, terminando 11 anos na Índia para o Conselho Internacional de Krykieta (ICC) do The the troféu.

No entanto, sua importância foi particularmente sentida nas partidas de teste, registrando o século na Austrália, Inglaterra e África do Sul, que eram feitos sem precedentes para o fazendeiro indiano. Os esforços de Rishabha foram vividamente reconhecidos pela irmandade de grilos, o que o levou a se tornar o jogador mais caro da história dos índios da Premier League (IPL), quando o super gigante Lucknow lançou 27 crore para garantir seus serviços no último mega leilão , também nomear -o como capitão de franquia. Ele foi anunciado em conjunto como um candidato em potencial do capitão, ele já foi liderado pela Índia nas capitais T20is e Delhi no IPL.