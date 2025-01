O talentoso alfaiate da Índia Tilak Varma subiu para um lugar para o segundo lugar, enquanto o misterioso spinner Varun Chakravarthy deu um grande salto em 25 lugares onde você pode avançar entre os cinco primeiros nos últimos rankings da T20I Men ICC lançados na quarta -feira. Varma está agora sentado logo atrás da cabeça de Travis na lista de Bałkarzy, e o australiano mantém uma vantagem de 23 pontos no topo. A jovem esquerda indiana -foi de uma forma sofisticada, publicando os resultados de 19, não fora, 72 e 18 na série T20i em andamento na Índia contra a Inglaterra.

Juntamente com duas partidas da série, Varma tem a chance de ultrapassar a cabeça e se tornar o jogador mais jovem no topo do recorde do ranking agora em posse de Babar Azam, que atingiu o número 1 aos 23 e 105 dias.

A atual classificação Varma de 832 pontos é a quarta mais alta, alguns alcançados pelo bolo indiano na história do T20i, para Suryakumar Yadav, Virat Kohli e Kl Rahul.

Abhishek Sharma na Índia também fez um progresso significativo, saltando 59 lugares no 40º, enquanto a Inglaterra Liam Livingstone (cinco lugares até 32.) e Ben Duckett (28 lugares até 68.) foram o maior lucro da equipe visitante.

A criação de chakravarthy

Magic 5/24 Chakravarthy na derrota de 26 velocidades da Índia no terceiro T20I o empurrou para o topo de sexta-feira no ranking de boliche T20i.

Enquanto isso, o colega Spinner Axar Patel mudou cinco lugares para 11, apenas por 10.

Adil Rashid, da Inglaterra, recuperou o primeiro lugar entre as tigelas do T20i.

Rashid pela primeira vez ganhou a posição mais alta no final de 2023 e a manteve durante a maior parte do ano passado, até que as Índias Akeal de Hosein Akeal das Índias Ocidentais o excedessem brevemente antes do Natal.

Bumrah ainda domina no ranking de teste

As autoridades da Índia Jasprit Bumrah continuam sendo o melhor teste após performances sensacionais no troféu Border-Gavascar na Austrália.

Sua dominação nos formatos também lhe trouxe o prestigioso troféu Sir Garfield Sobers para os krykiecists masculinos ICC 2024.

Entre o teste versátil, Jomel Warrican, do oeste da Índia, subiu para o 24º lugar, enquanto Mohammad Rizwan, do Paquistão, mudou dois lugares para o 15º lugar no ranking dos Tripers, que ainda lideram a raiz da Inglaterra Joe.

