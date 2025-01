A estrela da Nova Zelândia, Amelia Kerr, chamada ICC Women’s Crickere do ano

A versátil da Nova Zelândia Amelia Kerr caiu na história na terça -feira, tornando -se o primeiro destinatário do prestigiado Troféu Rachael Heyhoe Flint, de Kiwi, conquistando o título de Krykiecista do ano feminino da ICC por performances excepcionais em 2024. A jovem de 24 anos se destacou entre seus colegas, excedendo Laura Wolvaardt, Chamar Atapathth e Annabel Sutherland para ganhar a maior honra nos grilos femininos. Kerr não é apenas o primeiro neozelandês que ganhou o troféu Rachael Heyhoe Flint, mas também o primeiro kiwi, que foi reconhecido como um crincento do ano do TPI em cada categoria.

Ao longo do ano, Kerr mostrou sua eficiência como uma classe abrangente da classe mundial, perfeita em todos os aspectos do jogo. Seus campos excelentes aumentaram repetidamente a Nova Zelândia, enquanto suas habilidades como clipe de perna a estabeleceram como uma das tigelas mais perigosas do mundo. Kerr era frequentemente vencedor de partidas de samambaia branca com bola.

Com um bastão estava a pedra angular da Nova Zelândia, capaz de tocar em vastas entradas, para usar partidas fortes ou entradas de ancoragem quando a fila superior hesitou.

A primeira vez que foi introduzida em 2017, Rachael Heyhoe Flint Trophy foi concedido a apenas três jogadores antes de Kerrem-Australian Ellyse Perry, Índia Smriti Mandhan e Inglaterra Nat Sciver-Brunt, cada um dos quais ganhou o prêmio duas vezes.

