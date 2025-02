A estrela da TNA, Joe Hendry, quer sua música principal no GTA 6

Eu acredito em Joe Hendry!

A estrela da TNA, Joe Hendry, tornou -se bastante popular no mundo da luta entre os fãs. Sua subida realmente começou com sua música principal popular, “Believe in Joe Hendry!”

Recentemente, um fã postou um tweet em X, onde a Radio GTA 5 está tocando sua música principal. A publicação já cruzou mais de 1,8 milhão de visitas. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Joe Hendry e GTA 6

Em 7 de fevereiro de 2025, Hendry fez um tweet onde disse: “Estimado @rockstargames, você pode usar minha música. Envie -me a papelada”. Isso indica claramente que ele quer que sua música se reproduza no rádio GTA.

O usuário do Twitter, Thelampley, o retweetou enquanto jogava no GTA 5 e o rádio está tocando: “Eu acredito em Joe Hendry!” canção. Isso é edição ou mod no jogo.

Esta publicação cruzou mais de 1,8 milhão de visitas, o que mostra claramente que esse é um super sucesso entre fãs e jogos de luta livre. Bem, a maioria dos jogadores não sabe quem é Joe Hendry, mas isso é diferente para os fãs de luta livre.

A maioria dos fãs mostrou uma reação positiva e acreditava que seria um ótimo complemento para o jogo.

Os jogos do Rockstar considerarão isso?

Existe a possibilidade de que isso aconteça, pois adicionar uma música não será tão difícil para o Rockstar. No entanto, as possibilidades são muito baixas para adicionar isso.

Em Grand Theft Auto: San Andreas, já temos um culto à personalidade, que é o atual tema principal do CM Punk. Pela minha ideia, se o Rockstar quiser uma colaboração, eles poderão olhar para a WWE primeiro. Embora Joe Hendry seja uma grande estrela, ainda não é um nome tão grande contra as superestrelas da WWE como Roman Reigns, John Cena, Jey Use, Seth Rollins e muito mais. O que você acha disso? Compartilhe sua opinião conosco na seção de comentários.

