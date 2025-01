A estrela da USMNT e do Milan, Christian Pulisic, tem a chance de fazer algo que nunca fez na final da Supercopa da Itália

A montanha-russa de uma temporada do AC Milan pode virar na direção certa na segunda-feira na final da Supercopa da Itália contra o Inter, uma partida em que o foco estará no artilheiro Christian Pulisic para ajudar o clube a erguer seu primeiro troféu desde 2020- 21 temporada. temporada.

Pulisic tem sido a imagem da consistência do Milan, apesar de uma temporada de forma inconsistente para o Milan, marcando nove gols e cinco assistências, incluindo um pênalti, na vitória de sexta-feira nas semifinais sobre a Juventus, o primeiro jogo de Sergio Conceição no comando desde que substituiu Paulo Fonseca na semana passada. . A sensação de confiabilidade que Pulisic traz faz dele o jogador mais importante do Milan, embora as apostas sejam altas para a estrela da seleção masculina dos EUA. Ele tem a chance de conquistar sua primeira medalha de prata desde que chegou ao Milan, em agosto de 2023, um período transformador em sua carreira.

A SuperTaça italiana não seria o primeiro troféu de clube de Pulisic: ele disputou a final da DFB Pokal de 2017, vencida pelo Borussia Dortmund, enquanto recebeu medalhas de vencedor no Chelsea pelos triunfos na UEFA Champions League e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2021. são importantes, eles também parecem notas de rodapé em uma carreira em evolução, na qual Pulisic, claro Aos 26 anos, passou de um jovem talento promissor a um dos artilheiros mais relevantes do esporte.

Como assistir à final da Supercopa da Itália

Data: Segunda-feira, 6 de janeiro | Tempo: 14h, horário do leste

Segunda-feira, 6 de janeiro | 14h, horário do leste Localização: Parque Al-Awwal – Riade, Arábia Saudita

Parque Al-Awwal – Riade, Arábia Saudita TV: Rede esportiva CBS | Transmissão ao vivo: Supremo+

Rede esportiva CBS | Supremo+ Chance: Inter-130; Empate: +260; Milão +340

Pulisic quase não perdeu o ritmo desde que chegou ao Milan, marcando 24 gols e registrando 15 assistências. Foi uma mudança necessária para ele também: entre as lesões e o elenco rotativo de dirigentes do Chelsea, Pulisic não conseguiu se estabelecer lá e atingir seu potencial. Ele não perdeu tempo em se mudar para a Itália, correspondendo a anos de expectativas e alcançando a melhor temporada de sua carreira em sua primeira campanha pelo Milan. Ele também foi rápido em responder à questão de saber se conseguiria ou não continuar assim, continuando a registrar gols e assistências nesta temporada, mesmo em meio aos altos e baixos do Milan.

Isso o torna o ponto focal do Milan, que parte para a partida de segunda-feira em Riad como o azarão contra o Inter. Embora os atuais campeões da Série A tenham enfrentado seus próprios problemas nesta temporada, eles chegam à final da Supertaça após uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, mantendo o placar limpo em cada uma dessas partidas. No entanto, o Milan não é incapaz de alcançar um grande resultado: venceu o Inter em Setembro, uma vitória surpreendente num período de má forma, graças em grande parte ao golo de Pulisic na primeira parte.

A influência de Pulisic no Milan hoje em dia é tal que ele os mantém competitivos nos seus piores dias, mas o mais importante é que ele lidera nos dias em que podem alcançar vitórias, grandes ou pequenas. A combinação da sua forma e da estatura do seu clube significa que os padrões pelos quais Pulisic é julgado também mudaram: ele se tornou um jogador cujo troféu se tornará uma parte notável do seu legado de uma forma que raramente aconteceu. o caso. para jogadores USMNT. Ele pareceu reconhecer isso durante o verão, admitindo na pré-temporada que ganhar troféus era uma prioridade para ele nesta campanha.

“É mais sobre os objetivos da equipe, o que queremos vencer, o que queremos alcançar”, disse ele em julho. “Nosso objetivo é ganhar troféus. Queremos dar o próximo passo. Tivemos bons momentos na temporada passada e eu tive alguns bons momentos pessoalmente, mas continuo melhorando, ajudando a equipe em todos os sentidos: gols, assistências “, Mas também a forma como trabalho defensivamente e aprendo muito mais com a temporada e espero melhorar pessoalmente depois de um bom começo, mas há muito mais coisas que quero alcançar.

Como resultado, uma vitória convincente na segunda-feira é tão importante para o Milan, que espera justificar a contratação de Conceição, como para Pulisic a nível individual. Ambas as partes esperam que, no final das contas, isso não seja uma característica definidora de sua passagem pelo clube – o Milan sem dúvida gostaria de retornar ao topo da tabela da Série A o mais rápido possível após conquistar o título há quatro anos. No entanto, cada troféu conta alguma coisa e a experiência de ganhar um título muitas vezes parece um trampolim necessário para ganhar outros.