A estrela da WWE se jogou no hospital após o incidente. Sofrimento "Costelas quebradas e …"

O lutador JD McDonagh foi levado ao hospital depois que seu movimento arriscado deu errado durante a WWE Raw na terça -feira (IST). McDonagh, que competiu no Campeonato Mundial, juntamente com Dominik Mysterio, o Springboard Monsult Flip on War Raiders Ivar. Esse movimento fez McDonagh fazer um pouso estranho antes de bater na mesa dos anunciantes. “Irish como” foi visto em um chicotear em uma mesa de comentários, quando ele pousou em Ivar com a cabeça, recuando após o contato direto entre a parte superior da cerca de marcação e o pescoço.

Oh meu Deus. JD McDonagh caiu com o pescoço na mesa de comentaristas#Wown pic.twitter.com/igwwqbzgc – Lugiwrestling (@Ligivrestling) 28 de janeiro de 2025

McDonagh foi visível após o incidente, e Ivar até quebrou o personagem para verificar seu oponente.

O comentarista Michael Cole também incentivou a assistência médica, dizendo que McDonagh deveria ser verificado para garantir que tudo esteja bem.

“Mais tarde, alguém chegou a McDonagh. Feliz McDonagh que não há pescoço quebrado “, disse Cole no ar.

Enquanto McDonagh conseguiu continuar e terminar a partida, os fãs da State Farm Arena em Atlanta notaram que haviam desmoronado nos bastidores.

Foi que a Guerra dos Raiders marcou Mysterio e McDonagh para manter o WWE World Tag Championship.

Mais tarde, a WWE confirmou que quebrou algumas costelas e até perfurou os pulmões.

O próprio McDonagh começou a mídia social e lidou com o incidente.

“Primeiro de tudo, obrigado a todos por mensagens e cuidados. Estou bem. Eu tenho algumas costelas quebradas e pulmões perfurados, então ficarei do lado de fora por vários meses. Todas as coisas levadas em consideração, considerando que tudo poderia ser muito pior, por isso sou grato por isso.

Primeiro de tudo, obrigado a todos por mensagens e cuidados. Estou bem. Eu tenho algumas costelas quebradas e pulmões perfurados, então ficarei fora de alguns meses. Dado tudo, poderia ter sido muito pior, então sou grato por isso. Vejo você em um momento. -Mcdone (@jd-mgiant) 28 de janeiro de 2025

Como resultado, McDonagh perderá o próximo evento Royal Rumble em 2 de fevereiro (IST).