A estrela do Arkansas, Boogie Fland, sai para a temporada devido a uma lesão no polegar, enquanto o ano difícil continua para John Calipari

O calouro estrela do Arkansas, Boogie Fland, uma escolha projetada entre os 10 primeiros em 2025 Draft da NBAEle não tem previsão de retorno à ação após passar por uma cirurgia para reparar uma lesão no ligamento colateral ulnar (LCU) do polegar direito. a escola anunciou quarta-feira.

Jon Rothstein da CBS Sports relatou terça-feira que Fland perderia o restante da temporada 2024-25 devido a uma lesão na mão. Fland está lidando com a lesão desde o confronto dos Razorbacks contra a Flórida, em 11 de janeiro.

“A mão de Boogie caiu em nosso jogo em casa contra a Flórida.” O técnico do Razorbacks, John Calipari, disse aos repórteres no sábado. “Billy (Richmond) pulou em cima dele, então sua mão está muito ruim. Não sei o que faremos no futuro, mas temos que ter certeza de que faremos tudo certo.”

Fland entrou na semana em segundo lugar em sua equipe em pontos (15,1) atrás de Adou Thiero e em primeiro em assistências (5,7). Fland marcou quatro pontos e deu seis assistências na derrota do Arkansas por 83-65 para o Missouri no sábado, que deixou os Razorbacks com um recorde de 0-5 na SEC na primeira temporada de Calipari como técnico. Fland é o nono jogador no ranking de prospectos do NBA Draft da CBS Sports.

O ex-signatário do Kentucky seguiu Calipari de Lexington ao Arkansas junto com seus colegas calouros Karter Knox e Richmond. Flandres classificada como o 22º recruta no ciclo de recrutamento de 2024 pela 247Sports e foi o segundo signatário do programa da era moderna, atrás de Nick Smith, o recruta nº 1 em 2022.

O que isso significa para o Arkansas?

O primeiro ano da era Calipari não correu como planejado após sua saída altamente divulgada do Kentucky. Com 0-5, Arkansas e Carolina do Sul são os únicos times da SEC sem vitória em jogos de conferência rumo à quarta semana do ano novo, e três das cinco derrotas do Arkansas foram de dois dígitos. Arkansas abriu o jogo da conferência com uma derrota por 76-52 para o Tennessee fora de casa e desde então sofreu derrotas para Ole Miss, Flórida, LSU e Missouri.

A lesão de Fland é importante porque os Razorbacks estão perdendo um artilheiro comprovado e também o jogador que tem facilitado o ataque. A ex-estrela da FAU Johnell Davis, o jogador número 1 no portal de transferências da CBS Sports, tem lutado em um papel mais limitado sob o comando de Calipari. Davis tem média de 8,3 pontos e 1,4 assistências em pouco mais de 28 minutos por jogo, depois de ter obtido a média de 18,2 pontos, o recorde de sua carreira, na temporada passada.

Arkansas não foi incluído nas últimas projeções de bracketologia da CBS Sports feitas por Jerry Palm. Arkansas está 1-7 nos jogos da Quad 1, com a única vitória ocorrendo em quadra neutra contra Michigan no mês passado. Os Razorbacks têm a vantagem de potencialmente aumentar seu currículo devido ao difícil calendário restante que inclui confrontos fora de casa contra Kentucky, Alabama, Texas A&M e Texas.

Vitórias sem Fland, sem dúvida o jogador de maior impacto, serão difíceis de conseguir avançando, a menos que alguém como Davis dê um grande salto na reta final.