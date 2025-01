A estrela do Bengals, Ja’Marr Chase, torna-se o sexto wide receiver na era do Super Bowl a ganhar a Triple Crown

Ja’Marr Chase pode não ir aos playoffs, mas se juntou a um grupo de elite de wide receivers na noite de domingo.

A estrela do Cincinnati Bengals se tornou apenas o sexto wide receiver na era do Super Bowl a ganhar a tríplice coroa. Chase terminou o ano com 1.708 jardas e 17 touchdowns em 17 recepções, todos recordes de sua carreira. Ele também teve média de 100,5 jardas por jogo e foi alvejado 175 vezes.

“Isso significa que comecei muito bem”, disse Chase na NFL Network no sábado, quando questionado sobre o prêmio. “Há mais a fazer, mas até agora estou bem.”

Chase é o primeiro recebedor a realizar esse feito desde que Cooper Kupp, estrela do Los Angeles Rams, o fez em 2021. Steve Smith (2005), Sterling Sharpe (1992), Jerry Rice (1990) e Lance Alworth (1966) são os outros. Aos 24 anos, Chase também é o jogador mais jovem da história da liga a vencer a Tríplice Coroa.

Chase é o primeiro jogador do Bengals a liderar a liga em todas as três categorias, algo que ele sabia que aconteceria no final da temporada regular de sábado. Ele liderou o wide receiver do Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, por oito recepções e manteve uma vantagem de quatro touchdowns sobre St. Brown e a estrela do Washington Commanders, Terry McLaurin. No Minnesota Vikings, o wide receiver Justin Jefferson chegou mais perto em jardas recebidas, mas estava 133 atrás no início da Semana 18.

Chase quase quebrou o recorde da franquia Carl Pickens de maior número de touchdowns recebidos em uma única temporada. Ele precisava de dois na vitória de sábado por 19-17 sobre o Steelers, mas voltou para casa com apenas um. Ele lidera a franquia nas outras duas categorias. O Bengals terminou a temporada com um recorde de 9-8 e perdeu os playoffs pelo segundo ano consecutivo.

Tudo isso aconteceu depois da disputa contratual de Chase com a equipe no outono passado. Ele voltou à equipe a tempo para a semana 1, apesar de não ter conseguido um novo contrato de longo prazo, e deve ganhar US$ 21,8 milhões no próximo ano, que é o ano de opção de seu contrato inicial de novato. Com base em seu desempenho em campo nesta temporada e no quão perto ele chegou de atingir essa marca, Chase certamente estará na fila para se tornar o wide receiver mais bem pago da liga quando isso acontecer. Ele mereceu.