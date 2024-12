A estrela do Grizzlies, Ja Morant, está de fora, considerada “semana a semana” devido a uma lesão no ombro direito

A última lesão no ombro de Ja Morant o manterá fora das quadras por tempo indeterminado.

A estrela do Memphis Grizzlies está de fora devido a uma entorse articular de grau 1 no ombro direito depois de cair na vitória de sexta-feira sobre o New Orleans Pelicans, confirmou a equipe na noite de segunda-feira. Não há cronograma para seu retorno, embora Morant seja agora considerado “semana a semana”.

Morant deixou a vitória de sexta-feira por 132-124 no Smoothie King Center logo após o pivô do Pelicans, Daniel Theis, acertá-lo com uma tela dura. Morant caiu com força e imediatamente começou a rolar de dor enquanto mirava no ombro, e inicialmente cometeu uma falta ofensiva. Isso, porém, foi anulado após um desafio dos Pelicanos.

Morant finalmente saiu da quadra e foi para o vestiário. Ele terminou a vitória com 25 pontos e sete assistências, e depois perdeu o jogo de domingo contra o Oklahoma City Thunder.

Morant teve média de 21,2 pontos e 7,9 assistências por jogo nesta temporada com os Grizzlies. O jogador de 25 anos perdeu a maior parte da temporada passada, primeiro devido a uma suspensão de 25 jogos decorrente de uma série de armas e incidentes fora da quadra e depois devido a uma lesão no ombro direito que sofreu no treino e que terminou. a temporada dele. Morant foi submetido a uma cirurgia para reparar uma ruptura no lábio no ombro direito em janeiro, mas foi liberado para retornar antes do início desta temporada.

Morant já perdeu 13 jogos nesta temporada devido a várias lesões, embora o time esteja 8-5 sem ele. Eles entrarão no jogo de terça-feira contra o Phoenix Suns com um recorde de 22-11.

Embora pareça que Morant pode ter evitado o pior, considerando que é apenas uma entorse de grau 1, uma nova lesão no ombro menos de um ano após a cirurgia é certamente preocupante para os fãs do Grizzlies. Com seu histórico recente, espera-se que Memphis seja muito cauteloso quanto ao seu retorno nas próximas semanas.