A estrela do Hornets, Lamelo Ball, pelo menos 1 semana com entorse de tornozelo esquerdo

O Lamelo Ball fará o seu segundo time All-Star? (Foto AP/Jacob Kupferman)

O Charlotte Hornets terá que jogar pelo menos alguns jogos sem Lamelo Ball.

O proprietário sofreu uma entorse de tornozelo esquerdo na segunda -feira e será reavaliada em uma semana, A equipe anunciou quarta -feira. A lesão ocorreu quando Ball, depois de disparar um triplo, caminhou para trás em direção ao atacante do Angel Lakers sacudiu Vanderbilt enquanto admirava seu tiro.

Depois de bater em uma das pernas em uma perna, Lamelo Ball pisou no pé de Vanderbilt caminhando pela quadra e parece ter virado o tornozelo. Ele alegou o tribunal diretamente no vestiário.pic.twitter.com/34f2p70mnd – Ahmed/the Ears/ig: bigbizthegod 🇸🇴 (@big_business_) 28 de janeiro de 2025

O Hornets tem quatro jogos programados contra Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Washington Wizards e Milwaukee Bucks até a próxima quarta -feira. Atualmente, a equipe ocupa o segundo lugar na Conferência Leste com um recorde de 12 a 31, antes dos Wizards.

Lesões na bola chegam um dia antes que as reservas All-Star da NBA sejam anunciadas. O ano de 23 anos foi o principal voto entre os fãs, que controlavam 50% dos votos, mas o alinhamento inicial foi perdido devido aos outros 50% controlados pelos jogadores e pela mídia. Em vez disso, Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, e Jalen Brunson, do New York Knicks, foram selecionados.

Atualmente, Ball ocupa o quarto lugar na NBA no ponto por jogo, com 28,2 (ele tinha 28,9 anos antes do jogo parcial de segunda -feira, no qual marcou sete pontos em nove minutos), juntamente com 7,3 assistências e 5,3 rebotes por jogo. Está disparando 41,9% do campo, quase um mínimo de corrida e 33,7% menor em relação à faixa de 3 pontos.