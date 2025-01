A estrela do Lions quer que a NFL modifique esta parte do formato dos playoffs: ‘A regra deveria ser alterada’

Haverá muito em jogo neste domingo, quando o Detroit Lions (14-2) enfrentar o Minnesota Vikings (14-2) no jogo final da temporada regular de 2024.

O vencedor não apenas levará o título da NFC Norte, mas a equipe vencedora também garantirá o primeiro lugar geral na NFC e o adeus na primeira rodada que vem com ele. Por outro lado, o time perdedor ficará com o quinto seed na NFC, o que significa que será forçado a ir para a estrada para a rodada de wild card.

O time perdedor terminará a temporada com o SEGUNDO MELHOR recorde da NFC com 14-3, mas isso não significa nada no futuro. NFLporque eles continuarão viajando. O receptor estrela do Lions, Amon-Ra St. Brown, não acha que seja um formato muito justo e gostaria de ver a liga fazer uma mudança para que um time de 14 vitórias não tenha que jogar fora de casa. -rodada de cartas.

“É uma loucura. Acho que a regra deveria ser mudada”, disse St. Brown. ele disse à mídia na quinta-feira. “Obviamente, se você vencer a divisão, obviamente deverá conseguir uma vaga nos playoffs, mas ter um time com 14 vitórias e ter que ir embora é um pouco louco, mas acho que não sou eu que faço as regras.”

O perdedor do Vikings-Lions se tornará o primeiro time wild card com 14 vitórias na história da NFL. Nos últimos 25 anos, houve apenas um time wild card com 13 vitórias, desde 1999, quando os Titans (13-3) terminaram em segundo lugar, atrás dos Jaguars (14-2) na AFC Central. No entanto, isso foi quando havia apenas seis times de playoffs por conferência e, durante essa época, o melhor time de wild card poderia sediar um jogo de wild card, para que os Titãs pudessem jogar em casa na rodada de wild card. (Esse foi o ano em que eles usaram o “Milagre da Cidade da Música” para vencer os Bills na rodada do wild card antes de chegar às finais.) Super Bowl.)

Para resolver o problema que St. Brown está enfrentando, a NFL poderia copiar o NBA formato de playoff. A NBA simplesmente seleciona times com base em seu histórico de vitórias e derrotas, independentemente da divisão. Se a NFL seguisse esse caminho, o perdedor do jogo Lions-Vikings ficaria em segundo lugar (se os Lions perdessem) ou terceiro lugar (se os Vikings perdessem e os Eagles ganhassem no domingo) na NFC.

Nesse caso, o perdedor do jogo ainda teria um jogo de playoff em casa, em vez de ir para a estrada. St. Brown realmente não quer jogar fora de casa, então obviamente prefere ver seu time vencer no domingo à noite.

“Espero que possamos vencer e ter a vantagem de jogar em casa, mas não importa o que aconteça, nós dois temos uma vaga nos playoffs, então poderemos nos ver novamente depois deste jogo”, disse St. Brown.

Quer os Leões ganhem ou percam no domingo à noite, St. Brown está confiante em suas chances de chegar ao Super Bowl.

“Temos muitas lesões, obviamente, mas seria bom descansar um pouco”, disse St. Brown. via conversa sobre futebol profissional. “Mas, de qualquer forma, acho que ficaremos bem. Quer viajemos ou tenhamos uma semana de folga e joguemos em casa, estamos preparados para um ou outro.”

O jogo de domingo à noite marcará a primeira vez na história da NFL que dois times com pelo menos 13 vitórias se enfrentarão em um jogo da temporada regular. Também marca a terceira vez em 31 anos que o primeiro lugar estará em jogo na última semana da temporada, num jogo em que ambas as equipas ainda têm hipóteses de conquistar o título.