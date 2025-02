Segundo fontes, o Fast Hat Haris Rauf, Haris Rauf, voltou à lesão e estará disponível para a partida de abertura da ICC Masters com a Nova Zelândia. A fonte próxima à equipe paquistanesa confirmou no domingo PTI que Haris, que manteve a carga muscular na parede inferior do peito durante o último torneio de tri-sries, se recuperou e jogará no operador do Trophy Masters em Karachi.

“Haris está bem agora, e o restante dado a ele após a primeira partida das três da série o ajudou a se recuperar bem”, disse a fonte, acrescentando que o Paquistão não tem problemas com nenhum outro jogador.

Haris, um dos principais telões do Paquistão com seu ritmo expresso e a capacidade de tomar postigos nas lacunas do meio, permaneceu na equipe, mesmo que os seletores tenham chamado o Akiif incontrolável Javed como backup.

Haris tem 83 gols em 46 dias internacionais e outros 110 gols em 79 internacionais T20, porque construiu a reputação de um contador de boliche especializado com uma bola branca.

O ex -estimulador do Paquistão deixou o estimulador Muhammad Amir no sábado expressou seus medos sobre o canal de televisão sobre a eficiência de Haris para o Masters of Masters. Amir afirmou que, se Pacer sofresse uma carga lateral, ele levaria em tempo integral de cinco a seis semanas.

O Paquistão perdeu duas vezes com a Nova Zelândia em Tri-Seria, inclusive na final na sexta-feira, e estará disposto a melhorar o jogo de abertura dos Trophy Champions porque eles estão defendendo o mestrado.

