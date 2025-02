A estrela do Rockets Ames Thompson é intocável no prazo comercial da NBA | O grande número

Nesta semana, no grande número, Tom Hayersroh e Dan Devine estão todos em Amém Thompson, do Houston Rockets. Apesar de ter apenas 22 anos, as ações de Thompson estão aumentando em um ritmo aparentemente improvável. Com números que o colocaram no nível All-Star, mesmo agora, Amen Thompson tem potencial para se tornar um jogador de calibre MVP como Jimmy Butler ou Kawhi Leonard? E, se sim, as rochas de Houston ousariam mudá -la no prazo?

Dan traz seus quatro pequenos números para mostrar as semelhanças entre Amen Thompson e os ícones da NBA como Alex Caruso, Paul George, Giannis Antetokounmpo e muito mais.

A dupla também fala algumas trocas quando o prazo comercial da NBA está se aproximando na noite de quinta -feira, incluindo Milwaukee Bucks negociando Khris Middleton para o Washington Wizards for Kyle Kuzma. Por que Bucks mudaria para Kuzma quando sua peça recente estiver triste na melhor das hipóteses? Ou esse comércio está antes do comércio real de Milwaukee?

(1:37) O grande número: 21

(9:07) Amen Thompson não é verdadeiro?

(13:49) Os pequenos números: 2.5 e 3

(17:49) Os pequenos números: 80

(21:41) Os pequenos números: 0,764

(26:56) Os pequenos números: 0

(30:45) sobre atualizações sobre/abundantes

(32:15) Bucks Exchange Middleton a Wizards por Kuzma

(39:34) Thunder adquire os de Pelicanos

Amen Thompson, do Houston Rockets, observa durante o jogo de Memphis Grizzlies em 30 de janeiro de 2025.

