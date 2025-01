A estrela dos Knicks, Karl-Anthony Towns, tem um fragmento ósseo no polegar direito e deve jogar após lesão

Embora a lesão no polegar da estrela do New York Knicks, Karl-Anthony Towns, seja pior do que se pensava inicialmente, ele não deve perder muito tempo.

Towns sofreu uma torção no polegar na derrota do time para o Detroit Pistons na segunda-feira. De acordo com Towns também sofreu uma lasca óssea no polegar direito. Ele foi descartado para a vitória do time por 125-119 na prorrogação contra o Philadelphia 76ers na quarta-feira, já que eles precisam diminuir o inchaço, mas deve jogar apesar da lesão, de acordo com o relatório.

Towns machucou o polegar no primeiro tempo da derrota de segunda-feira para o Pistons, quando bateu a mão na tabela enquanto tentava enterrar. Enquanto ele permaneceu no jogo, Towns ficou claramente agitado durante o resto do caminho.

Towns terminou o jogo com 26 pontos e 12 rebotes, e mais tarde disse que “é o que é” em relação à lesão no polegar. Não está claro por quanto tempo as cidades ficarão marginalizadas. O técnico do Knicks, Tom Thibodeau, disse na quarta-feira, antes do jogo na Filadélfia, que eles “veriam onde ele está” na quinta-feira. Os Knicks receberão o Minnesota Timberwolves na próxima sexta-feira.

Towns, que foi negociado com os Knicks pelos Timberwolves na última offseason, teve média de 25,4 pontos e 13,9 rebotes por jogo nesta temporada. Ele também acertou 55% do campo.

Jalen Brunson liderou os Knicks com 38 pontos e cinco rebotes na vitória de terça-feira, levando o time para 27-15 na temporada. Mikal Bridges somou 23 pontos e OG Anunoby terminou com 17 pontos.

Tyrese Maxey liderou o 76ers com 33 pontos, seis rebotes e seis assistências. Ele marcou um gol de empate em uma chamada do goleiro faltando apenas alguns segundos para o fim do tempo regulamentar, forçando a prorrogação. Os Knicks então avançaram na prorrogação para conquistar a vitória sem muitos problemas. Paul George somou 26 pontos para o Philadelphia, que caiu para 15-24 com a derrota, e Kelly Oubre Jr. terminou com 16 pontos e 10 rebotes.

Se Towns não puder jogar contra seu ex-time na sexta-feira, ele terá outra oportunidade na segunda-feira, quando o Knicks receber o Atlanta Hawks.