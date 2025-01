Não com o favor do time de críquete do Paquistão, Batter Ahmed Shahzad, ele fez uma alegação chocante de que, em sua carreira, encontrou muitos problemas por causa da “boa aparência”. Shahzad fazia parte do Paquistão, que venceu a Copa do Mundo T20 em 2009, e o Trophy Masters em 2017. No entanto, o Pałkarz jogou recentemente na seleção nacional em 2019. Última entrevistaShahzad afirmou que ele era um objetivo durante sua carreira por ser bonito. Então ele disse que quando o jogador é bonito e tem “bom senso”, essa pessoa se torna um objetivo no críquete do Paquistão.

“Ser bonito causou muitos problemas. Em nosso campo, se você estiver bem, sabe como se vestir e falar bem, algumas pessoas estão começando a ofendê -lo – ele disse.

“Eu era um alvo em uma equipe paquistanesa. Não me defendo aqui, mas há outros que também o enfrentaram. Se seus fãs estão crescendo e as pessoas o apreciam, é difícil para alguns jogadores mais velhos aceitarem. “

“Vimos de pequenas áreas. Eu morava em Ankala em Lahore e, quando ganhei reconhecimento, trabalhei nos cuidados e melhorias da minha personalidade. Mas também causou problemas significativos no Paquistão – acrescentou.

Enquanto isso, o ex -paquistanês Rashid Latif chamou sua equipe para se concentrar em jogar a marca atacante Kryquet campeão do ICC no próximo mês.

O Paquistão organiza seu primeiro evento da ICC após 28 anos, o último dos quais é o Campeonato Mundial de 1996. No entanto, apenas sete equipes verão nas competições de oito equipes, incluindo o Paquistão jogando no país como a Índia para jogar todos os jogos em Dubai.

O Paquistão participará do torneio de tendas como defensores dos mestres que derrotaram a Índia na final da edição de 2017.

“Estes são um tempo emocionante de críquete para a nação louca. As equipes mais importantes do mundo participarão deste mega evento “, disse Rashid ao Daily Daily do Inglês do Paquistão.

“Elogio os esforços do Conselho de Críquete do Governo do Paquistão e do Paquistão (PCB) por seu lobby incansável com o Conselho Internacional de Krykieta (ICC), garantindo que o Paquistão tenha a oportunidade de organizar este torneio. A Índia jogará partidas nos Emirados Árabes Unidos e esse é o seu negócio; O Paquistão deve se concentrar apenas em tocar um críquete – acrescentou.

(Com IANS WEPUPS)