A mudança parece inevitável porque o misterioso spinner Varun Chakravarthy se juntou à equipe da Índia em frente à abertura da série ODI contra a Inglaterra. Chakravarthy, que era uma escolha de Telons na Índia na série T20I de 5 partidas contra a Inglaterra, foi apoiada por muitos para invadir a equipe ODI. No entanto, ele não foi nomeado na equipe na Índia para a tarefa de ODI. No entanto, ele foi notado com meninos em Nagpur, onde o primeiro dia internacional será realizado na quinta -feira.

Os rumores sobre a adição de Chakravartha à equipe indiana ao troféu de Masters foram por algum tempo, mas o Comitê Seletivo do Conselho de Controle de Cryquet na Índia (BCCI), liderado por Ajit Agarar, decidiu deixar o evento. O Spinner Kolkata Knight Riders também não foi escolhido para a série ODI contra a Inglaterra.

No entanto, vendo como ele treinou com a equipe indiana em Nagpur, a gerência abandonou uma grande dica sobre a mudança dramática de planos.

Chakravarthy foi um jogador da série contra a Inglaterra, depois de marcar 14 gols em 5 partidas. No entanto, o misterioso spinner ainda não estreou no ODI.

Chakravarthy também foi apoiado para escolher os troféus dos campeões por Ravichandran Ashwin. No filme em seu canal no YouTube, Ashwin disse que acha que a estrela do KKR estaria em voo para Dubai para o Trophy Masters, que começa em 19 de fevereiro.

A BCCI anunciou apenas a equipe temporária da Índia para o Trophy Masters, que Chakravarthy não faz parte. No entanto, podem ser feitas mudanças na lista até 11 de fevereiro. Se Chakravarthy for fazer um corte, ele teria que impressionar a série ODI contra a Inglaterra. Mas se ele foi escolhido como homem de abertura ou não, ele ainda não é conhecido.

Equipe da Índia para a série ODI com três partidas: Rohit Sharma (C), Shubman Gill (VC), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Harshit Rana, Mohammed Shami, Arshap Singhvi Iswal, Rishabh , Rishabh Pant, Ravindra Jady.