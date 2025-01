A estrela indiana torceu o tornozelo antes do segundo T20I entre a Índia e a Inglaterra, uma dor de cabeça ainda maior para Gautam Gambhir And Co.

O abridor da Índia, Abhishek Sharma, teve um susto de lesão antes do segundo T20I contra a Inglaterra, quando torceu o tornozelo durante o treino de captura de redes em Chennai, na sexta-feira. Abhishek foi então examinado em campo pelo fisioterapeuta do time antes de ir ao vestiário para descansar o tornozelo. Ele foi visto mancando um pouco ao retornar ao pavilhão e também não bateu nas redes. O jovem de 24 anos passou mais de meia hora no vestiário com a fisioterapeuta.

Abhishek marcou rapidamente 79 na primeira partida em Calcutá, onde a Índia obteve uma vitória fácil por sete postigos. Se Abhishek perder a partida de sábado em Chennai, a Índia terá a opção de iniciar Washington Sundar ou Dhruv Jurel.

Nesse caso, Tilak Varma pode subir na ordem de abertura com Sanju Samson. A Índia lidera a série de cinco partidas por 1 a 0, depois de vencer a primeira partida em Calcutá por sete postigos.

Enquanto isso, o spinner indiano Varun Chakravarthy comparou na sexta-feira os padrões do Troféu Syed Mushtaq Ali com o IPL e disse que os jogadores de críquete deveriam aparecer mais em torneios nacionais para melhorar sua inteligência de jogo no formato T20.

Chakravarthy desempenhou um papel fundamental no triunfo da Índia com sete postigos sobre a Inglaterra no primeiro T20I em Calcutá, na quarta-feira, conquistando três postigos.

Suas palavras também ecoaram a visão do técnico indiano Gautam Gambhir e do selecionador-chefe Ajit Agarkar, que queriam dar ênfase ao críquete nacional.

Várias estrelas do críquete, como o capitão indiano Rohit Sharma e o batedor guarda-postigos Rishabh Pant, participaram de suas equipes nacionais na penúltima rodada do Troféu Ranji.

“O padrão do críquete doméstico é extremamente alto. Eu diria que é quase comparável ao IPL e outras partidas internacionais que disputamos. Então eu sugiro que todos joguem com Syed Mushtaq Ali porque estamos jogando em um campo pequeno. É muito difícil”, disse Chakravarthy durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

“Jogar SMAT é muito difícil para mim. Definitivamente me ajudou a melhorar, a ser mais instintivo, a ficar alerta e a pensar corretamente no momento certo”, acrescentou.