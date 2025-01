A estrela paquistanesa Saim Ayub foi excluída do Troféu dos Campeões. PCB diz "Eu não vou…"

O presidente do PCB, Mohsin Naqvi, quase descartou o jovem abridor Saim Ayub do torneio ICC Champions Trophy devido a uma lesão no tornozelo, pela qual está em tratamento em Londres. Saim quebrou o tornozelo no primeiro dia do segundo teste contra a África do Sul no início deste mês na Cidade do Cabo. Naqvi disse aos repórteres que não arriscaria o futuro de Saim e estava monitorando pessoalmente o progresso de sua reabilitação. “Estou em contato com seus médicos todos os dias e dentro de alguns dias retirarei o gesso de seu tornozelo”, disse Naqvi.

“Mas a sua recuperação total levará algum tempo e não vamos arriscar a sua futura carreira apenas pelo Troféu dos Campeões. Ele é o nosso trunfo e garantimos a sua plena forma, independentemente do tempo que leve. Estou monitorando pessoalmente seu progresso”, disse Naqvi. .

Os selecionadores do Paquistão adiaram a nomeação de seu time do CT enquanto esperam para saber se Saim estará disponível para o megaevento que acontecerá em 19 de fevereiro no Paquistão e Dubai.

Saim, selecionado pelo ICC na Equipe do Ano do ODI, estava em excelente forma pela África do Sul, marcando duas centenas do ODI antes de se machucar perto da linha limite.

Inicialmente, o PCB teve seis semanas para se recuperar e encaminhou Saim para exames com ortopedistas de lesões esportivas que estão monitorando sua recuperação.

O abridor descartado Fakhar Zaman, que marcou um século quando o Paquistão derrotou a Índia na final do último Troféu dos Campeões em 2017, substituirá Saim. Shan Masood e Imam ul Haq estão sendo considerados para substituir Abdullah Shafique.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)