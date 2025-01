A estrela WWE Shawn Michaels dá à Kevin Owens Sweet Chin Music durante o evento principal na noite de sábado

Shawn Michaels roubou a luz dos holofotes enquanto assinou o contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens no evento principal na noite de sábado. Recentemente, Rhodes venceu Owens em uma partida brutal, mas depois que a partida Kevin apresentou o pacote Piledriver em Cody, levando à sua hospitalização, e sua batalha se transformou em competição. Enquanto assinava o contrato, Kevin Owens foi visto que estava mostrando uma atitude de combate, e Michael como um juiz especial de convidados deu a Kevin “Sweet Chin Music” para lhe ensinar lições de seu comportamento. Apesar das ações de Kevin, o evento ocorreu sem problemas e um contrato foi assinado.

O eixo de assinar contratos entre Cody Rhodes e Kevin Owens

Nick Aldas não estava presente na assinatura do contrato, e a ferrovia Shawn Michael se tornou um funcionário deste evento. O garoto do coração partido recebeu uma recepção calorosa dos fãs. Enquanto os fãs aplaudiram as famílias e vaiaram Owens durante sua entrada, os comentaristas mostraram sua insatisfação com Owens, levando em consideração sua atenção provocadora.

Michael pediu a ambos os concorrentes que assinassem a contratação para a próxima partida. Enquanto Cody assinou imediatamente, Owens comentou Rhodes em relação à acusação de Rhodes de que ele havia feito uma saída fácil, referindo -se à partida de Owens na WWE Bash em Berlim. Cody, ignorando os comentários de Owens, simplesmente exigiu que Owens assinasse um contrato que ele fez, mas Owens o avisou antes de esperar Smackdown em Royal Rumble.

Depois de assinar, Michael ordenou que os dois concorrentes dediquem seus títulos temporariamente. Então Owens tentou envergonhar Rodes, mas Michael interveio, fazendo com que Owens se retirasse. Owens se vingou, tentando fazer as malas Piledriver em Shawn, mas Cody interrompeu e entregou o Superkick. Em resposta ao “Comportamento destrutivo de Owens Michael, da raiva, forneceu” Sweet China Music “.