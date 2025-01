A ex-estrela da WWE AJ Lee confirma sua próxima aparição oficial

AJ Lee é um ex-campeão das Divas da WWE

AJ Lee, cujo retorno tem sido altamente aguardado pelos fãs da WWE à medida que nos aproximamos da temporada da WrestleMania 41, está programado para fazer uma aparição importante ainda este ano. A ex-campeã das Divas foi oficialmente anunciada como atração principal do Big Event EXS em março deste ano, onde interagirá com os participantes.

Desde o retorno de CM Punk à WWE no final de 2023, os fãs têm esperado que sua esposa, AJ Lee, siga o exemplo e talvez retorne ao negócio baseado em Stamford. No entanto, apesar de vários artistas exigirem publicamente o seu regresso, as obrigações de Lee fora da WWE mantiveram-na ocupada.

Além disso, a jovem de 37 anos foi mencionada várias vezes na televisão nos últimos meses, alimentando esperanças de seu retorno no futuro. Em meio a isso, Lee foi confirmada para o evento Big Event EXS em Nova York no dia 15 de março de 2025. Ela foi confirmada como convidada principal do evento de autógrafos.

Embora não haja um cronograma oficial para AJ entrar no ringue, em uma entrevista no ano passado, Roxanne Perez expressou o desejo de toda a vida de enfrentar a ex-campeã das Divas no ringue se ela voltasse ao wrestling. A ex-campeã feminina do NXT chegou ao ponto de prometer que não calçaria as botas até que pudesse lutar contra Lee pela WWE.

“Está funcionando, estamos tentando, sabe? Espero que um dia ele volte e talvez possamos fazer algo juntos. Isso seria, seria como o meu sonho. Não posso me aposentar até lutar contra AJ Lee. Então você sabe, eu também não posso ter 80 anos lutando”, disse Roxanne Pérez.

Só o tempo dirá se AJ Lee mudará de ideia e se reunirá com seu marido na WWE, onde será calorosamente recebida por seu exército de fãs. Longe do wrestling, Lee fez avanços significativos em sua bem-sucedida carreira de escritora.

