A ex-estrela indiana recorreu às redes sociais para ir à escola por causa da afirmação errônea de ‘R. Ashwin Padma Shri.”

Depois que a lista final de 139 candidatos para os prestigiosos prêmios civis foi anunciada no sábado, o ex-rotador do time indiano de críquete R Ashwin foi homenageado com o prêmio Padma Shri. O ex-companheiro de equipe de Ashwin, Subramaniam Badrinath, foi às redes sociais para parabenizar o spinner por sua grande conquista. “O primeiro jogador de críquete do TN a vencer o Padma Shri. Eu não poderia pedir um modelo melhor para qualquer jovem que se sinta orgulhoso e verdadeiramente merecedor de @ashwinravi99”, escreveu ele no X (antigo Twitter). No entanto, ele foi corrigido por outro ex-jogador de críquete WV Ramana, que observou que Ashwin não foi o primeiro jogador de críquete de Tamil Nadu a receber o Padma Shri. O lendário spinner Srinivasaraghavan Venkataraghavan foi homenageado com o Padma Shri em 2003 – um fato que WV Raman destacou em sua resposta nas redes sociais.

O ex-capitão do time masculino de hóquei de relações públicas Sreejesh foi selecionado como jogador do Padma Bhushan, enquanto a estrela do críquete recentemente aposentada Ravichandran Ashwin estava entre os vencedores do Padma Shri, enquanto quatro atletas e um treinador de para-atletismo estavam entre a lista de 139 que foi anunciada como parte dos prestigiosos prêmios civis no sábado.

Venkatraghavan é o primeiro jogador de críquete do TN a receber o Padma Shri em 2003! https://t.co/eRzj2EuRnb -WV Raman (@wvraman) 25 de janeiro de 2025

O lendário jogador de futebol indiano IM Vijayan e o primeiro medalhista de ouro paraolímpico da Índia, o arqueiro Harvinder Singh, também receberam o nome do Padma Shri, o quarto maior prêmio civil.

O técnico de atletismo paralímpico Satyapal Singh, que orientou Praveen Kumar, vencedor do ouro nas Paraolimpíadas de Paris e saltador em altura premiado com Khel Ratna, também será homenageado com o Padma Shri.

“Ele (o prêmio) é pela fé que tantas pessoas depositaram em mim. Estou associado a Praveen Kumar desde 2018 e muito crédito vai para meu protegido por este prêmio”, disse Satyapal ao PTI.

Todos os cinco foram selecionados para os prêmios Padma pelo Presidente Draupadi Murmu na véspera do 76º Dia da República.

Sreejesh, 36, que se aposentou após conquistar seu segundo bronze olímpico consecutivo com a seleção nacional nas Olimpíadas de Paris, é atualmente o técnico principal da seleção júnior masculina.

(Com entradas PTI)