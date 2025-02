A faixa do destino bobo dos Lakers continua enquanto outra troca incrível cai no manto GM Pelinka

O Los Angeles Lakers poderia cair em uma fossa séptica e cheirar como o interior de uma Sephora. Em cada ponto de sua história, toda vez que eles sofreram um trecho de luta, eles sempre o deixaram com um jogador do Hall da Fama, ou Jogadores – resgate -os das profundezas de NBA normal.

Eles murcham. Eles obtiveram Kareem. Eles têm magia. Eles obtiveram Shaq e Kobe e, quando Shaq foi para Miami, fingiram Pau Gasol de Memphis em um comércio tão desigual que Gregg Popovich pediu uma investigação. Depois de Kobe, eles obtiveram LeBron.

Agora, bem a tempo de LeBron envelhecer, Luka Doncic cai em seu colo. E se isso não bastas Um roubo absoluto Quem preenche o único buraco que os Lakers deixaram e perfis como o tipo exato de cobvasos do Doncic Center.

E o que teve que fazer Rob Pelinka para alcançar esses movimentos milagrosos com apenas duas seleções elegíveis para oferecer e sem precisar incluir Austin Reaves? Ele foi tomar um café.

É isso mesmo, Pelinka, que já havia tropeçado com LeBron em puro privilégio geográfico e de marca e, então, por extensão, Anthony Davis, ele nem precisou iniciar essas conversas com Dallas ou Charlotte. Ele Acabei de ser convidado para o café Por Nico Harrison, que queria saber se ele estaria interessado em um talento geracional de basquete de 25 anos, cujo modelo em particular a NBA nunca verá, para Davis, 32 anos e o resto do café Pelinka.

Pelinka achou que era uma piada. Mas não foi. Harrison não apenas queria dar a Luka Doncic para o Lakers, mas também estava disposto a fazê -lo sem contar a qualquer outra equipe que pudesse ter apresentado facilmente uma oferta melhor.

Pelo menos, Doncic deveria ter falido o Lakers, e ainda valeria a pena. Mas Harrison estava de bom humor que deixou aquele Pelinka que leva máscaras de esqui deixou o banco depois de entregar apenas uma futura seleção de draft. Mikal Bridges nunca fez uma equipe de estrelas e custou aos Knicks cinco Seleções de rascunho. Litante Murray custou aos Hawks quatro.

O único conforto para os inimigos do Laker de longo prazo era que pelo menos a equipe parecia não ter um centro de partida após a perda de Davis, e Pelinka parecia resignado à ideia de que ele teria dificuldade em preencher a lacuna na lista antes de o prazo.

“Sabemos que temos a necessidade de um ótimo: o grande mercado neste momento que leva aos últimos dois ou três dias do prazo de troca é muito seco”, disse Pelinka na terça, terça -feira, terça -feira, terça -feira, terça -feira, terça -feira, Via ESPN. “Há simplesmente muito disponível. Então, talvez possamos fazer algumas coisas ao redor das margens. Eu diria que, em termos de um grande movimento para essa posição, provavelmente é mais realista que é algo que vem na temporada baixa”

Não, se o Charlotte Hornets tiver algo a dizer sobre isso! De acordo com Ramona Shelburne de ESPN, depois que Doncic disse a Pelinka, que ele estava inicialmente olhando para “grande, mais lento e mais lento” para acrescentar, que ele preferiu se associar a um grande homem que representava uma ameaça de lob vertical, o que Pelinka ele acabou de disse que não havia dito que não havia dito: ‘Acho que estava disponível no mercado atual, o Hornets, o mesmo time que deu O Kobe Lakers, em 1996, simplesmente chamou um atletismo de sete pés de 23 anos que está em conformidade com as especificações exatas de Luka.

De Shelburne X Conta:

Os Lakers estavam procurando um ótimo, mas uma vez que eles conseguiram Luka nesta semana, eles sabiam exatamente que tipo de ótimo eles queriam. Pelo que ouvi, nas conversas iniciais de basquete de Luka, o GM Rob Pelinka disse a Lakers que ele jogava melhor quando tinha uma ameaça de lobs vertical. Quando Charlotte ligou para dizer que gostava (Dalton) Knecht e poderia estar disposto a discutir Mark Williams, o acordo entrou em seu lugar.

Perder Knecht não é nada, mas o fato de os Lakers terem uma seleção de restos de rascunho após o acordo de Luka, para que o comércio de Williams aconteça é ridículo. Francamente, a única coisa é mais ridícula é que Pelinka acabará vencendo o executivo do ano por não fazer nada mais do que abrir sua porta de pijama quando viu que Ed McMahon estava tocando.