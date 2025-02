A FIFA suspende a Federação de Futebol do Paquistão

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) suspendeu a Federação de Futebol do Paquistão (PFF) depois que não foi possível fazer correções à sua Constituição, que o órgão mundial achou necessário para um gerenciamento suave e justo do esporte no país. O órgão mundial disse que o Paquistão permaneceria suspenso até que o Congresso da PFF introduzisse essas correções. O futebol paquistanês foi conduzido pelo Comitê de Normalização da FIFA desde junho de 2019, que deveria conduzir a eleição e a limpeza de grupos paralelos na configuração do futebol, mas não era possível fazer esses planos adequadamente.

Os chefes e membros do comitê de padronização mudaram nos últimos cinco, mas os problemas básicos no esporte no Paquistão ainda permanecem.

O comitê de padronização estava em cabeças de madeireiro com o Conselho de Esportes do Paquistão do estado, o que fez com que as correções fossem suspensas.

No início desta semana, o presidente do comitê padrão da PFF Haroon Malik alertou o painel parlamentar que, em 15 de fevereiro, ele seria o último dia de seu mandato, e o Paquistão correu suspensão se não implementasse emendas constitucionais.

Malik também explicou que a introdução de correções não significava que ele se tornaria um candidato em potencial na eleição do órgão de gerenciamento de futebol nacional.

Malik disse que o Congresso da PFF não estava disposto a fazer correções de acordo com a direção da FIFA, levando ao esforço.

Esta é a terceira suspensão da Federação de Futebol do Paquistão desde 2017.

