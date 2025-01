A fraternidade de críquete expressa desejos enquanto Rahul Dravid comemora 52 anos

Rahul Dravid participou de 164 testes, 344 ODIs e um T20I para a Índia de 1996 a 2012.

Apelidado de “The Wall”, a lenda indiana do críquete Rahul Dravid comemorará seu 52º aniversário em 11 de janeiro de 2024.

Rahul Dravid fez sua estreia internacional pela Índia em 3 de abril de 1996, em Cingapura, contra o Sri Lanka. Embora sua estreia não tenha corrido como planejado, já que ele foi expulso por apenas três corridas por Muttiah Muralitharan, ele causou impacto com duas recepções brilhantes no segundo turno, ajudando a Índia a vencer a partida de baixa pontuação por 12 corridas.

A estreia de Dravid no teste aconteceu contra a Inglaterra, no Lord’s, em 20 de junho de 1996. Seu início no formato mais longo foi sólido. Rebatendo no número 6, Rahul marcou 95 corridas em 267 bolas, ajudando a Índia a chegar a 429 nas primeiras entradas e, eventualmente, garantindo o empate.

O melhor ano de Dravid no críquete de teste veio em 2002, quando ele marcou 1.357 corridas em 26 entradas com uma média de 59. Ele terminou o ano com cinco séculos, incluindo a pontuação mais alta de 189 corridas.

O batedor de Karnataka é celebrado por sua abordagem de equipe. Dravid jogou em todas as posições, desde o abridor até o número 6, e até assumiu funções de guarda-postigo quando a Índia não tinha um guarda-postigo especializado que pudesse se encaixar no time.

A única aparição de Dravid no T20I foi contra a Inglaterra em 2011, em Old Trafford. Batendo no número 3, ele roubou a cena ao acertar três enormes seis em um único.

Rahul Dravid recebe votos de aniversário ao completar 52 anos

A carreira de Rahul Dravid na Indian Premier League (IPL) durou sete temporadas, de 2008 a 2013. Ele jogou por duas franquias – Royal Challengers Bangalore (RCB) e Rajasthan Royals (RR) – mas nunca ganhou o troféu.

Seus números na maior liga T20 incluem 2.174 corridas em 89 jogos com uma taxa de acertos de 115.

Além de sua carreira de jogador, Dravid desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de talentos emergentes. Ele atuou como mentor e gerente do Rajasthan Royals no IPL durante 2013 e 2014 antes de assumir a função de treinador no Delhi Daredevils. Em 2019, tornou-se diretor da National Cricket Academy (NCA).

A conquista mais notável de Dravid após sua carreira de jogador ocorreu em 2021, quando foi nomeado técnico do time indiano de críquete masculino. Dravid encerrou seu período de três anos em 2024, dando à Índia seu primeiro título da ICC após 11 anos com a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024.

A seleção indiana também terminou como vice-campeã na Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023 durante seu tempo como técnico principal da Índia. Em seguida, ele será visto treinando RR no IPL 2025.

Hoje, ao comemorar seu 52º aniversário, Rahul Dravid recebeu votos de toda a fraternidade do críquete.

Aqui estão algumas postagens:

5️⃣0️⃣9️⃣ jogos internacionais 👌2️⃣4️⃣2️⃣0️⃣8️⃣ corridas internacionais 👍4️⃣8️⃣ centenas 💯 no críquete internacional Desejo a Rahul Dravid, ex-capitão do time indiano de críquete e treinador principal de #TeamIndiaEquipe vencedora da Copa do Mundo T20 masculina da ICC de 2024: um feliz aniversário 👏 🎂 pic.twitter.com/qv6zSDTKxj -BCCI (@BCCI) 11 de janeiro de 2025

Os mais calorosos cumprimentos de aniversário ao “The Wall” do críquete indiano, Rahul Dravid. Como jogador de críquete, ele era o epítome da disciplina e do comprometimento, um jogador em quem se podia confiar para ancorar as entradas em qualquer circunstância e atuar quando o time mais precisava dele. Isso sempre… pic.twitter.com/khztYxZKTb – Harbhajan Turbanador (@harbhajan_singh) 11 de janeiro de 2025

Ele construiu sua carreira tijolo por tijolo! 🧱 A jornada de Dravid de jogador de críquete estiloso a treinador campeão é uma prova de que ele acredita em grandes sonhos! 💪🏻🏏Feliz aniversário Rahul Dravid! 🎂🥳#TheWall #apitopodu 🦁💛 pic.twitter.com/9OAp5eplql – Reis de Chennai (@ChennaiIPL) 11 de janeiro de 2025

Feliz aniversário para Bhadra Gode da Índia, Kanmani de Karnataka, Rahul Dravid! 🙌❤️𝐓𝐡𝐞 𝐂__𝐩𝐭𝐢𝐢𝐧. 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐜𝐜𝐡. 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐜𝐨𝐧. 🫡Desejamos um feliz aniversário ao primeiro Royal Challenger, a 🇮🇳 lenda do críquete e ex- #TeamIndia O técnico Rahul… pic.twitter.com/hdSzZPotSy – Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) 11 de janeiro de 2025

