O talismânico Batoner Indian Virat Kohli está pronto para retornar ao troféu Ranii pela primeira vez em mais de 12 anos, nesta quinta -feira. Kohli, que recentemente compareceu a Delhi no National Biała Ball Party em 2012, faz parte da banda de Delhi na partida de Rani Trophy com o trilho. Alguns dias antes do início da reunião, Kohli foi notado, esfregando os braços com seus colegas de Delhi durante uma sessão de treinamento no Estádio Arun Jaitley, em Nova Délhi.

Kohli chegou ao chão em Kotla na terça -feira de manhã, quando vários filmes e fotos apareceram nas mídias sociais. Ele já informou Delhi e a Associação Distrital do Estado sobre as intenções de treinamento com meninos na terça -feira.

“Kohli informou o treinador Sarandeep Singh sobre sua prontidão para treinar com a equipe. Será uma ótima experiência para os jogadores em Delhi, se eles puderem passar tanto tempo com ele “, disse o DDCA Clerk Times da Índia na segunda -feira.

Também foi relatado que Kohli recebeu a oferta de administrar a equipe de Delhi na partida contra a ferrovia, mas recusou. Como as calças de Rishabh também não fazem parte do dispositivo, Ayush Badoni é continuar liderando o lado.

“Pant jogou críquete de primeira classe desde o Duleep Trophy em setembro. Nos últimos três anos e meio, ele jogou 12 partidas de primeira classe. Do troféu dos campeões ao virar da esquina, ele foi aconselhado a descansar para se preparar para a temporada de bola branca “, disse o funcionário.

Kohli fazia parte da banda, quando apareceu pela última vez na competição nacional por uma bola vermelha por Delhi, contra Uttar Pradesh, em Mohan Nagar, em Ghaziabad, em 2012.

“É claro que essa é uma ótima experiência para nossos jogadores mais jovens, porque eles poderão compartilhar o guarda -roupa com Virat. Se você olhar para a nossa equipe, apenas o Navdeep Sainin jogou ao lado da Virata no IPL e na Índia. De fato, nenhum deles, nenhum deles. Jogadores do time jogaram com Virat no Troféu Ranii.

Quando perguntado sobre os arranjos sobre a segurança do jogo, Sharma disse: “Sabemos que a presença de virata aumenta o perfil da partida. Geralmente, temos 10 a 12 equipe de segurança privada para uma partida regular do Ranii, mas definitivamente aumentaremos a segurança para que o Virat possa treinar sem qualquer interferência.

Apesar do retorno de Kohla, a partida de Delhi vs Railways permanecerá gratuita para os telespectadores, e o DDCA também abriu três estandes no estádio Ambedkar. Kohli não apareceu na partida anterior de Delhi por causa de seu deslocamento do pescoço.