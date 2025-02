A ICC anuncia incríveis prêmios em dinheiro para o Trophy Masters. O vencedor para conseguir …

No retorno dos homens masculinos, os homens da ICC ganharão US $ 2,24 milhões pela primeira vez desde 2017. O segundo lugar será entregue a US $ 1,12 milhão, e os semi -finalistas perdedores deixam US $ 560.000 cada, a partir de um pote total de US $ 6,9 milhões, o que é um aumento de 53% em comparação com a edição de 2017. dos mestres masculinos ICC, e toda vitória em uma partida em grupo vale mais de US $ 34.000 para a equipe vencedora. As equipes que ficaram em quinto ou sexto lugar ganharão US $ 350.000, enquanto o sétimo e oitavo lugar levarão US $ 140.000 para casa.

Além disso, todas as oito equipes recebem US $ 125.000 para competir nos homens ICC 2025.

Troféu com dinheiro em Champions 2025: (INR). Vencedor – 20,8 cr.

Segundo lugar – 10,4 cr.

Semi -finalista – 5,2 cr.

Quinto e 6 pontos – 3 cr.

7. e 8. Pontos – 1,2 cr.

Para cada partida – 29 lakhs. pic.twitter.com/af1dwuebm0 – Tanuj Singh (@impujsingh) 14 de fevereiro de 2025

O primeiro torneio global de críquete, realizado no Paquistão desde 1996, promete uma emocionante competição de duas semanas, com partidas disputadas em Karachi, Lahore e Rawalpindi.

No formato do torneio deste ano, oito equipes se dividiram em dois grupos de quatro, com as duas melhores equipes de cada grupo vão para as semifinais.

O troféu masculino da ICC ocorrerá a cada quatro anos com as oito melhores equipes de ODI do mundo, e o troféu dos mestres das mulheres é demitido em 2027 no formato T20.

Jay Shah, presidente da ICC, disse: “O trofe de homens ICC 2025 Men é um momento -chave para o críquete, animando o torneio que enfatiza o cume do talento do ODI, no qual toda partida é crítica. Uma recompensa significativa enfatiza o constante envolvimento da ICC no escopo do esporte e na manutenção do prestígio global de nossos eventos.

