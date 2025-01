A impiedosa Iga Świątek esmaga a “perdedora sortuda” Eva Lys e chega ao distrito de Melbourne

Iga Świątek não mostrou piedade, encerrando o histórico desempenho de Eva Lys como “perdedora sortuda” no Aberto da Austrália na segunda-feira, e a segunda tenista do mundo entrou nas quartas de final por 6-0, 6-1. Não havia sinal de um final feliz para a incrível história de Lys contra a implacável cinco vezes campeã do Grand Slam da Polônia, que enfrentará Emma Navarro ou Daria Kasatkina por uma vaga nas semifinais. “Há muito o que melhorar. Ainda não sinto que esteja na minha melhor forma”, disse Świątek, que perdeu apenas dois jogos nas últimas duas partidas.

“Esses jogos definitivamente me dão confiança e sinto que estou fazendo uma boa partida.”

Swiatek tem um histórico irregular em Melbourne, chegando às semifinais apenas uma vez, em 2022, mas avisou que estava com disposição este ano.

“Normalmente não me sentia confortável com meu jogo no Aberto da Austrália”, disse ela.

“Mas este ano está um pouco melhor. Então estou apenas curtindo o jogo dentro e fora da quadra.

“Porque definitivamente estou me divertindo muito aqui e espero que dure ainda mais.”

Lys ameaçou brevemente causar outro choque ao criar dois break points no primeiro jogo, mas Świątek acelerou para salvar ambos.

A partir daí, o resultado foi inevitável e o ex-número um do mundo mostrou a diferença na classe ao vencer o alemão em uma hora.

Świątek perdeu apenas 10 pontos no primeiro set, que durou 24 minutos.

Quando Świątek abriu vantagem por 3-0 no segundo quarto, um embaraçoso “bagel duplo” apareceu no horizonte com o placar de 6-0, 6-0.

No entanto, Lys finalmente conseguiu segurar seu saque e levantou os braços em comemoração, seu sorriso radiante atraiu uma ovação estrondosa da lotada Rod Laver Arena.

Swiatek, 23 anos, está em excelente forma, perdendo apenas 11 jogos em suas quatro vitórias em Melbourne Park.

Para Lys, número 128 do mundo, foi o fim do que ela chamou de “história maluca”.

Ela chegou às oitavas de final após uma pausa no sorteio principal, depois de perder nas eliminatórias, quando a 13ª cabeça-de-chave Anna Kalinska desistiu minutos antes da partida de abertura.

Se Lys avançasse, ela se tornaria a primeira perdedora sortuda da história a chegar às quartas de final de um torneio de Grand Slam.

Mas a jovem de 23 anos já fez história ao chegar à quarta fase em Melbourne Park, um feito não alcançado por nenhuma mulher perdedora desde que o torneio foi transferido para lá em 1988.

