A Índia concede as pistas duas vezes para ir contra a Espanha

Sakshi Rana marcou para o time de hóquei indiano em sua estréia sênior na FIH Pro League.

A Espanha conquistou uma vitória por 4-3 sobre a Índia no FI -H Pro League 2024/25 no Kalinga Stadium, em Bhubaneswar, na terça -feira. Baljet Kaur (19 ‘), Sakshi Rana (38’) e Rutaja Dadaso Pisal (45 ‘) marcaram para a Índia, enquanto Estel Petchame (25’, 49 ‘), Sofia Rogoski (21’) e Capitão Lucia Jimenez (52 ‘) Metas líquidas para visitantes.

Sakshi Rana e Jyoti Singh receberam seus gentis chapéus internacionais sênior no jogo, com a primeira pontuação de um gol impressionante em sua estréia.

O primeiro trimestre foi disputado de perto. A Índia teve uma oportunidade inicial quando Rutaja passou a bola para Sharmila Devi da esquerda, mas seu chute foi perdido pelo Little the Post. A Espanha tentou jogar seu hóquei de fluxo livre firme, mas lutou contra a imprensa defensiva da Índia.

No nono minuto, a Índia obteve a primeira esquina da penalidade da noite, mas a oportunidade foi desperdiçada quando a bola atingiu Sushila Chanu enquanto a recebia. No final do trimestre, os visitantes tiveram uma oportunidade significativa quando Florencia Amundson desencadeou um chute poderoso, mas o goleiro indiano Savita fez uma boa defesa para manter o nível de pontuação.

O jogo foi aberto no segundo trimestre, com três gols marcados em um período de seis minutos. Aos 21 minutos, Deepika desviou e disparou um golpe reverso da esquerda, que foi perfeitamente desviado no gol por um Baljet não marcado, marcando seu primeiro gol internacional sênior.

Dois minutos depois, a Espanha correspondeu quando o poderoso tiro inverso de Rogoski a partir de curta distância deslizou além da Savita e encontrou a rede. A Espanha assumiu a liderança aos 25 minutos, quando eles obtiveram seu primeiro canto de penalidade, que Petchame converteu com sucesso. Pouco antes de meio período, a Espanha recebeu outro canto de penalidade, mas o tiro da capitão Lucía Jiménez era muito alto.

A equipe indiana de hóquei dominou o terceiro trimestre, recuperando a liderança. Aos 38 minutos, o estreante Sakshi Rana ganhou a bola de Jiménez perto do círculo, criou uma oportunidade para si mesma e disparou um tiro no alvo para combinar.

No último minuto da sala, Deepika fez uma impressionante corrida solo para o flanco esquerdo, pingando os defensores e derrotou o goleiro antes de passar a bola para Rutaja, que terminou de descansar com confiança na liderança da Índia.

A Espanha aplicou pressão no início do último trimestre, vencendo um canto de penalidade nos primeiros segundos, mas o tiro de Constanza Amundson se espalhou. Momentos depois, no minuto 49, a Espanha ganhou outro canto de penalidade. O tiro inicial de Amundson foi bloqueado por um zagueiro indiano, mas a bola caiu para Petchame, que o atingiu além de uma seiva estendida para marcar seu segundo gol da noite.

A Espanha recuperou a vantagem pela segunda vez aos 52 minutos, quando o capitão Jiménez disparou um revés de dentro da borda do círculo, colocando -o perfeitamente no canto inferior direito.

Em uma tentativa desesperada de encontrar um empate, a Índia jogou sem seu goleiro durante os últimos quatro minutos do jogo. No entanto, a Espanha manteve sua forma defensiva e conquistou uma vitória estreita.

