A cerimônia de encerramento dos 38º Jogos Nacionais começou aqui na sexta -feira com o Ministro do Interior, Amita Shah, como convidado de honra, que alegou que o país estava no caminho certo para organizar uma Olimpíada de sucesso em 2036, fechada antes de entregar a entrega do Flag de Conrad Sangma, o principal ministro Meghalay, um estado que sediará a próxima edição da Games. “Posso dizer hoje que a Índia tem um futuro muito leve no esporte. Estamos prontos para hospedar as Olimpíadas em 2036. ” Shah disse em seu discurso, referindo -se aos esforços da Índia para organizar os Jogos Olímpicos em 2036, que ainda está em um estágio inicial.

Juntamente com Shah, o ministro do Esporte, Mansukh Mandaviya, também se juntou ao evento para elogiar as performances de atletas nas últimas duas semanas.

Para começar, o ministro -chefe Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, recebeu Shaha com uma lembrança comemorativa, uma escala e um buquê de flores.

“Dev Bhoomi” se transformou em “Khel Bhoomi” não apenas por causa dos jogos nacionais, mas também por causa do desempenho de atletas nos jogos e dos esforços implacáveis ​​de Dhami Ji em favor de organizar partidas bem -sucedidas “, disse Shah em Indira Gandhi International Sports Sports Complexo esportivo aqui.

“Graças aos seus esforços, Uttarakhand saltou da 21ª posição (em jogos recentes) para a sétima posição (na tabela geral). Parabéns a todos os atletas que ajudaram a pavimentar o caminho “Dev Bhoomi” para se tornar “Khel Bhoomi” meus melhores votos com eles. “Shah acrescentou:” Percebi que alguns registros profissionais durante os jogos são comparáveis ​​aos de torneios internacionais.

Além de Shah, Mandaviya e Dhami, vários outros dignitários participaram aqui, incluindo Mandaviya, o próximo anfitrião CM Congkal Sangma, Ministro do Esporte Uttarakhand Rekha, Associação Olímpica Indiana (IOA) PT Usha, lenda do boxe de Mc Mary Kom e Strzelca Gagan Narang , entre outros.

“Uttarakhand disse ao país que isso não é apenas Devbhoomi, mas também Khelbhoomi. O Estado garantiu que nenhum atleta enfrentou dificuldades durante as partidas. Este é o começo da Índia se torna um centro esportivo “, disse Mandaviya em seu discurso no local. Tem capacidade de 25.000 e estava cheio de cerimônia.

“Este é o começo da Índia, entrando nas principais dezenas de empreiteiros olímpicos até 2036. O país agora tem um ecossistema esportivo. Ele segue em frente em todos os aspectos, incluindo o esporte “, disse Mandaviya.

A Usha também forneceu notícias semelhantes em seu endereço.

“A jornada não termina aqui, este é apenas o começo dos esportes indianos”, disse Usha.

A cerimônia ocorrerá “Resumo dos Jogos”, enfatizando os momentos vencedores do início ao fim da extravagância esportiva, que começou sete lugares em 28 de janeiro, e a capital do estado de Dehradun é o principal centro.

Finalmente, o Conselho Esportivo Tradicional Powerhouse Services (SSCB) esteve nos últimos seis jogos recentemente, com um número total de 121 medalhas (68 ouro, 26 prata, 27 bronze) pela quinta vez.

Maharashtra ganhou mais medalhas do que os serviços de 198 (54 ouro, 71 prata, 73 bronze), mas um número menor de ouro significava que terminou em segundo lugar.

Até Haryana recebeu mais medalhas do que serviços de 153 (48 ouro, 47 prata, 58 bronze), mas ela teve que ficar satisfeita com o terceiro lugar.

Os hosts de Uttarakhand concluíram o sétimo lugar no total de 103 medalhas, incluindo 24 ouro, 35 prata e 44 bronze.

