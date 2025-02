Informações invistentes apareceram em uma viagem indiana pela Austrália, quando o Conselho de Controle da Cryquet na Índia (BCCI) desenvolveu um novo conjunto de regras, que também colocou um chapéu na bagagem, que os jogadores podem usar para obter tarefas estrangeiras. No relatório, afirmou que a gerência tinha que introduzir um princípio para impedir que esses problemas do reencipe. BCCI, de acordo com a nova regra, explicou que ele suportaria o custo da bagagem, até 150 kg.

Relatório em Dainik Jagran Ele fez revelações explosivas, enfatizando como alguns jogadores usam incorretamente a brandura do conselho. Aparentemente, o jogador tinha o quadro e pagou mais de 27 sacolas durante uma viagem abaixo. As malas não pertenciam apenas ao jogador, mas também aos membros de sua família e à equipe pessoal. O peso das sacolas excedeu 250 kg, para o qual a gerência teve que pagar, de acordo com o relatório.

As malas consistiam em 17 morcegos, bem como outros itens pertencentes aos membros da família do jogador e da equipe pessoal. Como parte da política da BCCI, a bagagem pertencente à família e à equipe pessoal do jogador deve ser conduzida separadamente. Mas o jogador ordenou que o BCCI gerenciasse tudo isso como parte de sua bagagem.

O relatório também afirma que, durante toda a turnê do concerto, os membros da família no centro das atenções estavam com ele. Dessa forma, o BCCI teve que suportar os custos de levar o jogador e sua família da Índia à Austrália e vice -versa, bem como de uma cidade para outra durante a série Under. Embora o dinheiro exato gasto pela administração durante esse processo não seja conhecido, espera -se que esse número seja nos lakhs.

Esse sistema teve um impacto ruim nos outros membros da equipe, o que os levou a aplicar uma abordagem semelhante. É por isso que o BCCI teve que agir e introduzir algumas regras.

Muita coisa mudou desde a rota após a Austrália. Os jogadores agora devem viajar pelo ônibus da equipe para partidas. Nenhum jogador recebe permissão para descobertas pessoais quando se trata de jornada da equipe.

Quando a equipe está se preparando para um voo para Dubai no Trophy of ICC Masters, a BCCI também lançou um dictat bruto, graças aos membros da família não se qualificam para eles durante a rota. O jogador mais velho, de acordo com o relatório da PTI, até procurou entender nesse assunto porque queria voar para Dubai nesta série.

Dizem que o conselho informou ao jogador que as regras permanecem as mesmas para todos.