A Índia mostra uma luta de derrota pelos campeões de defesa da Holanda

Após quatro derrotas em sete jogos, a Índia é apenas dois pontos do local de descida no local da fêmea da FIH Pro League 2024-25.

Apesar de seus corajosos esforços, a Índia sofreu uma derrota por 2-4 contra os atuais campeões da Holanda na feminina FIH Hockey Pro League 2024/25 no Kalinga Stadium em Bhubaneswar na segunda-feira. Felice Albers (34 ‘, 47’), Emma Reijenn (7 ‘) e Fay van der Elst (40’) marcaram para a Holanda, enquanto Udita (18 ‘, 42’) obteve um apartamento impressionante para a Índia.

O veterano goleiro Savita, da Índia, apareceu em seu 300º jogo internacional e foi parabenizado pelo ex -guardião da equipe masculina PR Sleejesh antes do grande jogo.

A Holanda começou a festa no pé da frente, criando várias oportunidades de pontuação e garantindo que a bola permanecesse no meio da Índia. Após uma exposição implacável de ataques, os holandeses aproveitaram antecipadamente o sétimo minuto.

Elst tirou um tiro inicialmente bloqueado, mas Renormed reagiu rapidamente quando seu poderoso tiro reverso encontrou o fundo da rede. O time de hóquei feminino indiano venceu o primeiro canto criminal no mesmo minuto, mas não conseguiu reunir uma oportunidade no gol.

Aos décimo minuto, Trijntje Beljar terminou no gol, mas Savita fez uma brilhante salvação para manter a Índia na disputa. Lalremsiami ganhou outro canto de penalidade no final do primeiro trimestre, já que a Índia jogou uma boa variação, no entanto, Rutaja Dadaña Pisal perdeu pouco o gol.

A Índia mostrou uma grande melhoria no segundo trimestre e até encontrou o empate aos 18 minutos de desvio. A Holanda ganhou um canto de pênaltis aos 25 minutos, mas não conseguiu realizar sua variação e desperdiçou sua oportunidade.

O jogo abriu no terceiro trimestre, quando os fãs testemunharam três gols brilhantes e um fim -a ação de hóquei. Os holandeses assumiram a liderança aos 34 minutos enquanto conversavam um canto de pênaltis. Matla Enderique tirou um tiro inicial que foi salvo por uma savita prolongada, mas infelizmente para o arqueiro veterano, a bola caiu para Albers, que empurrou a bola em direção à rede para assumir a liderança.

A Holanda estendeu a vantagem nos anos 40.

A Índia ganhou uma variedade de cantos de penalidade para criar um grande número de oportunidades de notação no terceiro trimestre. Seus esforços finalmente valeram a pena aos 42 minutos, quando você virou com sucesso outro canto de penalidade.

A Holanda estendeu sua vantagem mais uma vez no segundo minuto do último trimestre. Albers invadiu um gotejamento brilhante no meio quando quebrou a forte defesa indiana e encontrou o gol com um tiro de bastão reverso.

No final do último trimestre, o capitão Pien Sanders fez um esforço no gol, mas foi recebido por um brilhante resgate por Bichu Devi, da Índia, no gol. A Holanda pressionou alto e garantiu que a Índia tivesse um espaço limitado para ver a vitória nos minutos restantes.

