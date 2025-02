O ex -capitão do Paquistão, Sarfaraz Ahmed, que garantiu o Troféu dos Campeões da ICC para seu país na edição de 2017, lembrou -se de como os homens de verde se reagrupavam com a ajuda de idosos depois de chocá -lo em sua campanha oito anos atrás e a mensagem foi transferida para o grupo antes do Final alto contra a competição Arch-Índia. O Paquistão forneceu a Índia, um de seus maiores choques criciais quando derrotou homens em um confronto azul em oval em 2017 com uma margem exclusiva de 180 corridas enquanto defendia 339 corridas. Foi o terceiro título importante do Paquistão no críquete da bola branca, após o 50º triunfo da Copa do Mundo em 1992 e a vitória da Copa do Mundo T20 em 2009.

Ao contrário da Copa do Mundo, o críquete de homens ou homens T20 T20, onde a Índia tem uma vantagem significativa sobre o Paquistão, os homens na vegetação têm uma vantagem de 3-2 contra o último no troféu de mestres.

No entanto, sua campanha de 2017 começou um começo chocante quando eles perderam com o lado forte da Índia por 124 marchas. Rohit Sharma (91), Shikhar Dhawan (68) e Virat Kohli (81) se apresentaram com Wierzba antes do trabalho de boliche terminar.

Sarfaraz lembrou como a equipe foi reagrupada sob a direção de jogadores mais velhos, como Shoaib Malik e Mohammad Hafeez, algo que o Paquistão também precisa do lado atual do Paquistão.

“Mais tarde (após a derrota com a Índia na fase de grupos), tivemos uma ótima reunião de equipe, e alguns de nossos caras mais velhos – Shoaib Malik, Mohammad Hafeez – todos disseram sua música. Você precisa desse tipo de caráter ao seu redor. Nós mudamos o nosso. A maneira de pensar a partir daquele dia.

O Paquistão o virou depois de perder para a Índia, derrotando a República da África do Sul, o Sri Lanka e a Inglaterra no caminho para a final.

Enquanto a adição de Fakhar Zaman, que estreou na cena do grupo contra a África do Sul, acrescentou solidez e poder de fogo ao topo, como Junaid Khan e Rumman Raees Dali Pakistan Control e wickets com uma nova bola, como mostraram na meia-final Contra o inglês, que o Paquistão venceu por oito gols.

“Tocamos na Inglaterra nas meias-finais, e nossas escotilhas foram simplesmente maravilhosas”, disse Sarfaraz. “Então a Índia estava na final. Eu tinha certeza de que nosso nível era muito alto e minha mensagem para os jogadores antes da final foi relaxamento.

O Paquistão sonhava com seus rivais vizinhos nas finais, nos quais Fakhar Zaman ganhou uma era brilhante para levá -los ao comando, antes de Mohammad Amir percorrer a melhor ordem dos índios e conquistou uma vitória histórica.

“Sabíamos que derrotamos uma das melhores equipes, para que a Índia não viu nada que não vimos”, discutiu Sarfaraz da maneira como a equipe pensava antes da competição.

“Eu disse aos meninos para relaxar, esquecer o resultado e apenas deram 100 %”.

“O resto é uma história. Quando o último portão caiu e vencemos, esse sentimento não pode ser descrito com palavras. Quando peguei a última metade, estava no desfiladeiro. E eu apenas corri. Vi Shoaib Malik e fugi em seus braços, pulei nele e o abraçava.

O Paquistão começa a campanha de 2025 campeões contra a Nova Zelândia em 19 de fevereiro em Karachi e se encontrando com a Índia em 23 de fevereiro em Dubai.

Oito equipes são divididas em dois grupos na fase de abertura do torneio. Cada equipe jogará três partidas em grupo, e os dois melhores de cada grupo irão para as semifinais.

O Grupo A inclui Bangladesh, Índia, Paquistão e Nova Zelândia, enquanto o Grupo B inclui o Afeganistão, Inglaterra, Austrália e África do Sul.

Troféu do Troféu dos Campeões: Mohammad Rizwan (C), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Salman Ali Ali Aghaha, US Haris Rauf, Mohammad.

Troféu do Paquistão para o Troféu dos Campeões: Contra a Nova Zelândia (19 de fevereiro em Karachi), Índia (23 de fevereiro em Dubai e Bangladesh (27 de fevereiro em Rawalpindi).