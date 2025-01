A Índia preparou o confidido de bom show contra o 73º Togo Classificado no empate dos playoffs

O Grupo dos Playoffs da Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I acontecerá nos dias 1 e 2 de fevereiro.

Apoiado por fortes preparativos durante a semana anterior, incluindo aclimatação, treinamento de singles e especificações duplas e construção de coesão, a equipe indiana confia em uma exposição robusta em seus playoffs do Grupo I da Copa Davis 2025. Complexo, Nueva Delhi, Nova Délhi. , 1 e 2 de fevereiro.

Dirigido pelo capitão Rohit Rajpal, ex -Davis Cupper e membro do time de tênis indiano nos Jogos Asiáticos de 1990, a equipe Índia consiste em cinco membros: o experiente N Sriram Balaji, Ramkumar Ramanathan e Mukund Sasikumar e os debutantes Rathik Bollipalli e Karan Singh Singh

“Todos chegamos cedo. Sou grato a Ashutosh, nosso treinador, nossos Fisios e todas as crianças. Todos nós chegamos cedo porque queríamos começar, todos vieram de diferentes partes do mundo. A idéia era que não o decepcionemos, temos um bom acampamento do começo ao fim, nos acostumamos às condições, aos tribunais aqui, estamos agudos e bem preparados ”, disse Rajpal na entrevista coletiva na quinta -feira.

“É a Copa Davis, não fazemos isso e não devemos levar ninguém de ânimo leve. Nós (Índia) derrotamos algumas equipes muito, muito boas no passado. Estamos prontos para tudo, o que quer que seja apresentado para nós.

Voltando à equipe é o melhor jogador masculino da Índia, Mukund Sasikumar, que diz que já está gostando da atmosfera da equipe aqui: “Gostei de uma atmosfera de equipe desde que era jovem”. Às vezes, passeios individuais se tornam solitários demais, então eu gosto de um ambiente como esse. Tenho muita sorte de fazer parte da equipe com jogadores tão experientes e muito a aprender. Cada jogador é importante para o time.

“Até o jogador seis é igualmente importante aos meus olhos como número um. Se você não fornecer esse nível de intensidade na prática, o jogador número um não poderá praticar. Para mim, eu faço parte da equipe da Índia, e é assim que eu vejo.

O Togo, atualmente em 73, 35 lugares sob a Índia (38), está em uma corrida vencedora de 10 jogos que os viu superar oponentes de maior classificação como Letônia. Dirigido pelo capitão Alisama Agnamba, presidindo uma equipe de quatro jogadores em todo o mundo Padio Isak, Thomas Setodji, Liova Ajavon e M’lapa Akomlo, o time da África Ocidental na subida aguardará um desconforto.

“Como tenista, você aborda cada jogo quase da mesma maneira. Você espera que seu oponente concorra no melhor nível. Sabemos que a Índia é um oponente difícil, mas temos certeza de que, se competirmos da melhor maneira possível, o resultado continuará em nosso caminho ”, disse Agnamba. “Esse grupo de garotos joga juntos desde 2022. Ele é sempre um jogador contra o jogador e você sempre espera que seu jogador jogue melhor e, se você tiver a atitude certa, nada pode surpreendê -lo”.

Rajpal também enfatizou os planos de toda a Associação Indiana de Tênis (AITA) para criar um programa específico da Copa Davis e um tubo de talento para benefícios de longo prazo: “Em relação aos nossos próximos passos, estamos discutindo internamente o envio de toda a equipe, juntamente com A equipe, mundialmente, em todo o mundo como um grupo, como muitas nações de sucesso fazem. Também estamos conversando com a Rafael Nadal Academy na Espanha para criar uma base para o nosso treinamento para torneios no exterior.

“Gostaríamos de treinar no mesmo ecossistema e jogar continuamente nesse nível durante a temporada. Também chamamos a próxima geração de jogadores para treinar conosco. Queremos criar um tubo sólido, criar um sistema forte com centros de excelência que podem produzir jogadores talentosos.

Thomas Setodji, um experiente Davis Cupper, observou as preparações integrais da Índia para o empate: “Chegamos na segunda -feira de manhã. Na maioria das vezes, no ano passado, a equipe se encontrou três ou quatro dias antes das partidas. Acho que cinco dias são suficientes para se adaptar às condições. Mas fiquei surpreso que os jogadores indianos já estivessem aqui. Eu vi que havia oito jogadores, o que eu acho muito bom.

O empate dos playoffs do World Group I da Copa de 2025 de Davis entre a Índia e o Togo será transmitido ao vivo pela DordoShan Sports. Enquanto isso, os fãs podem testemunhar a primeira ação no complexo DLTA com admissão gratuita.

