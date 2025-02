A Índia se aposentou nas quartas de final do Campeonato da Equipe Misto Bádminton Asia 2025 após a derrota contra o Japão

HS Prannoy e Malvika Bansod perderam suas partidas individuais após a derrota de duplas mistas na partida inaugural do empate.

A combinação de duplas mistas de Dhruv Kapila e Tanisha Crasto e a jogadora de singles Malvika Bansod deu tudo contra os adversários de maior escalão, mas não conseguiram evitar a perda de 0-3 da Índia contra o Japão formidável, vendê-los do campeonato em 2017 , em 2017, em 2017. Últimos oito etapas do Misto Bádminton 2025 Misture Team Championship em Qingdao, China, sexta -feira.

Diante da combinação do mundo número 12 de Hiroki Midorikawa e Natsu Saito na primeira partida do empate, Dhruv e Tanisha forçaram um decisivo com uma luta energética no segundo jogo. Mas a experiência japonesa experiente prevaleceu no concurso de 61 minutos 21-13, 17-21, 21-13 para assumir a liderança.

Não é o resultado que esperávamos, mas um desempenho que demos ao Japão 🇮🇳💙 Japão provou ser muito forte hoje, mas todo desafio é uma lição, e cada jogo é um passo adiante. Orgulhoso do esforço, agradecido pela experiência e determinado a se tornar mais forte! 🏸#Índia #badminton… pic.twitter.com/ho8p9rtd9u – Bai Media (@bai_media) 14 de fevereiro de 2025

Então, Malvika teve a tarefa de interromper o número 8 do mundo Voloka Miyazaki, mas seus esforços não foram suficientes quando ele caiu 21-12, 21-19 contra o porta-estrela japonês.

A Índia precisava dos Jogos Asiáticos, o medalhista de bronze HS Prannoy para colocá -los no caminho. O jogador de 32 anos manteve essas esperanças brevemente enquanto se defendia de um jogo para levar a partida de singles masculina contra Kenta Nishimoto para o terceiro e decisivo jogo.

No entanto, Nishimoto se apressou nos blocos no decisivo, correndo para uma vantagem de 6-0. Prannoy se defendeu depois de mudar as extremidades em 3-11, mas era tarde demais para cancelar o déficit quando caiu 14-21, 21-15, 12-21 em uma hora e 17 minutos.

Resultado: A Índia perdeu para o Japão 0-3 (Dhruv Kapila/Tanisha Crasto perdeu para Hiroki Midorikawa/Natsu Sait -21, 21-15, 12-21).

