A Índia sofre uma derrota vergonhosa contra a Alemanha em segundo plano

A Alemanha conquistou sua primeira vitória na liga feminina do FIH Pro atingindo a Índia.

A Alemanha alcançou uma vitória por 4-0 contra a Índia no confronto da FIH Pro League 2024-25 no Kalinga Stadium em Bhubaneswar na sexta-feira. Sophia Schwabe (18 ‘, 46’) alcançou um apartamento impressionante, e os objetivos de Amelie Wortmann (3 ‘) e Johanna Hachenberg (60’) viram os alemães chegarem ao sétimo lugar na classificação.

A Alemanha, dirigida pelo ex -treinador da Índia, Janneke Schopman, começou bem o jogo e aproveitou a vantagem já no terceiro minuto. Aina Kresken perfurou uma direita baixa da direita e Amelie Wortmann se viu sem marcação no poste para localizá -lo em casa. A defesa indiana foi colocada sob pressão incansável nesse sentido, quando a Alemanha forjou vários ataques e ganhou vários cantos de penalidade.

No entanto, Savita Punia estava em excelente forma entre as varas, já que a defesa indiana resistiu à tempestade. A Índia criou uma boa oportunidade no nono minuto, quando Deepika executou um excelente passe de Tomahawk, mas Mumtaz Khan não conseguiu chegar a tempo. Os anfitriões tiveram outra grande oportunidade de nivelar as pontuações aos 15 minutos, quando tiveram uma oportunidade de 2 V1 contra o goleiro alemão, mas não podiam se tornar.

A Alemanha dobrou sua vantagem aos 18 minutos, através do impressionante objetivo de Sophia Schwabe. Schwabe fez uma corrida agitada em direção ao círculo, depois entrou além de três defensores e disparou um golpe ardente no canto inferior direito. Olhando para um déficit de dois gols, os índios precisavam montar um retorno rápido, mas a chuva torrencial o tornava desafiador à medida que o campo diminuiu.

No entanto, a Índia estava perto de encontrar o histórico da rede aos 27 minutos, quando Navneet jogou um bom passe para Sharmila Devi, mas a tentativa deste último foi tratada sem problemas.

O time de hóquei feminino da Índia teve um forte começo no terceiro trimestre, quando o Beauty Dungdung venceu um pênalti no primeiro minuto. Deepika acertou um bom dragflick, mas abriu muito bem no post. A conversa na parte do tempo do treinador Harendra Singh parecia fazer a diferença, já que as mulheres indianas levantaram a aposta com uma série de movimentos de ataque. No entanto, eles não tiveram a conversão desejada quando a Alemanha manteve sua vantagem de 2 a 0 no último trimestre.

Só se tornou mais difícil para Savita e companhia. Enquanto Schwabe marcou seu segundo gol da noite aos 46 minutos. Os índios pareciam ter algo para animar quando Mumtaz marcou aos 57 minutos, mas o gol foi rejeitado por um jogo perigoso. Johanna Hachenberg abriu um gol com 50 segundos no relógio, quando a Alemanha fechou uma vitória por 4-0.

