“A Índia teria perdido por 0-5…” Harbhajan Singh nomeia um homem que fez a diferença para a Índia

A Austrália venceu o BGT 2024-25 por um placar de 3-1.

A Austrália conquistou o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 com sua vitória no Sydney Cricket Ground (SCG) no domingo. Esta vitória significou que a Austrália venceu a série por 3-1 e marcou sua primeira vitória no BGT desde 2015.

Para a Índia, a derrota marca o fim da campanha do ICC World Test Championship (WTC) de 2023-25. Outrora favoritos à classificação para a final, as derrotas humilhantes consecutivas (0-3 contra a Nova Zelândia em casa e 1-3 contra a Austrália fora) levantaram sérias questões sobre o futuro do críquete indiano.

As rebatidas foram um grande revés para os visitantes, já que jogadores experientes como Rohit Sharma e Virat Kohli não conseguiram causar impacto. Yashasvi Jaiswal emergiu como o maior artilheiro da Índia com 391 corridas a uma média de 43,44, enquanto o jovem Nitish Kumar Reddy seguiu com 298 corridas a 37,25.

Pelo contrário, os lançadores indianos impressionaram e ajudaram a equipa a recuperar em diversas ocasiões. Após a conclusão da série, o lendário jogador indiano Harbhajan Singh destacou um jogador que fez a diferença para a Índia. Ele ainda afirmou que sem ele o time provavelmente teria perdido a série por 0-5.

Harbhajan Singh destaca o impacto de Jasprit Bumrah para a Índia no BGT 2024-25

Falando em seu canal no YouTube após a derrota da Índia em Sydney, Harbhajan destacou o impacto de Jasprit Bumrah na série, afirmando que se ele não tivesse feito parte dela, a Índia provavelmente teria perdido por 0-5 ou 0-4.

Harbhajan disse: “Se Jasprit Bumrah não estivesse nesta turnê, a série teria terminado em 5-0. Jassi (Jasprit Bumrah) salvou a Índia em Perth. Depois de Adelaide, ele salvou a Índia nas demais partidas. Se ele não estivesse na série, a Índia teria perdido por 5-0 ou 4-0.“

Bumrah terminou a série como o maior tomador de postigos com 32 postigos em nove entradas com uma média de 13. Ele é agora o jogador indiano de maior sucesso no teste de críquete em solo australiano, ultrapassando a contagem de Kapil Dev de 51 postigos, com um total de 64 .

