A Índia venceu muitos recordes quando Abhishek Sharma pune a Inglaterra em 5.

A equipe indiana de Kryquet narrou a história durante a quinta e a última partida do T20I com a Inglaterra no Estádio Wankhede no domingo. Abhishek Sharma foi um acidente supremo quando a Índia quebrou seu maior resultado em Powerplay no formato, 95 corridas depois de perder um gol. As fronteiras fluíram por todo o parque, graças ao grande sucesso de Abhishek, quando ele alcançou cinquenta em apenas 17 bolas. No final do Powerplay, Southpaw atingiu uma pontuação de 58 em apenas 21 bolas. Enquanto isso, Tilak Varma marcou 19 em 8 bolas, e Sanju Samson, que foi lançado no Powerplay, atingiu 16 de 7 bolas durante as seis primeiras partidas do jogo na Índia.

Os resultados mais altos da Índia no Powerplay T20I –

95/1 vs Inglaterra em Bombaim em 2025.

82/2 vs Escócia em Dubai em 2021

82/1 vs Bangladesh em Hyderabad em 2024

78/2 vs África do Sul em Joanesburgo em 2018

Abhishek continuou o massacre quando a Índia atingiu uma placa de 100 velocidades em 6,3 cruzamentos, sua idade mais rápida no formato T20i. A Índia passou o recorde anterior de vencer cem em 7,1 sobre o vs Bangladesh em Hyderabad em outubro do ano passado. Enquanto isso, Southpaw bateu sua tonelada pessoal de apenas 37 bolas.

Antes, o capitão da Inglaterra, Jos Buttler, ganhou o arremesso e decidiu vencer a partida. A Inglaterra fez uma mudança no jogo XI, e Saqib Mahmood preparou para Marek Wood. Na Índia, Arshdeep Singh foi substituído pelo experiente jogador Mohammed Shami. A série já está no estado da Índia com liderança por 3-1, graças à qual o T20I final é de borracha morta.

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, disse depois de vencer os lances: “Tocamos um bom críquete em patches. Devemos fazer isso melhor. Eu tenho que obter momentos especiais no jogo. Há um bom clima na banda, é um bom lugar e um lugar, é um bom lugar e é uma grande multidão.

O capitão da Índia Suryakumar Yadav disse durante os lances: “Queríamos acertar primeiro, parece um bom portão. Espero que não haja muito orvalho. Será um estádio completo de tempo hoje. Queremos meninos que exigimos essa responsabilidade e eles o façam.

