A indústria de jogos está atualmente na sua “pior” fase; Relatório

Precisa de algumas mudanças o mais rápido possível

Não há dúvida de que as coisas têm sido muito difíceis na indústria de jogos. Os jogos não são mais os mesmos de antes e a gestão piora a cada dia. Jogadores e fãs já viram muitas demissões em massa, fracassos de jogos e orçamentos de desenvolvimento disparando recentemente.

De acordo com um relatório recente de Jason Schreier, da Bloomberg, a causa raiz desses problemas não é o design ou a tecnologia do jogo, mas a má gestão. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

A indústria de videogames está na pior situação desde o seu início. As demissões estão ocorrendo semanalmente neste horário. Jogos com orçamentos milionários mal vendem cópias. O mercado está saturado de dinheiro e a paixão alimentada pelos desenvolvedores/artistas está sofrendo. -xinx (@xinxfm) 7 de janeiro de 2025

Problemas de má gestão na indústria de jogos

As técnicas de gestão têm sido criticadas como a razão fundamental pela qual os jogos não só estão a tornar-se mais caros, mas também potencialmente piores.

Jason Schreier, da Bloomberg, apontou como fluxos de trabalho ineficientes, ajustes de última hora por parte dos executivos e a busca por tipos de jogos populares, como serviços ao vivo, somam milhões de dólares em recursos desperdiçados.

Leia também: Xbox Developer Direct 2025 agendado para 23 de janeiro: O que esperar?

Ineficiência no estudo

Muitos desenvolvedores notaram que os membros da equipe às vezes passam muito tempo ociosos, às vezes até meio ano, fazendo pouco mais do que assistir Netflix. Há muita ineficiência entre as equipes e má coordenação com artistas esperando por designers e desenvolvedores atrasados ​​por ferramentas incompletas.

Desperdício financeiro

Muitas vezes, algumas equipes desempregadas que estão esperando que outras concluam o projeto primeiro ainda serão pagas. Isso inflou significativamente o orçamento para o desenvolvimento de jogos e é por isso que a maioria dos jogos hoje custa muito dinheiro para ser desenvolvida.

Exagero executivo

Esta pode ser a pior coisa que pode estar acontecendo agora. Mudanças e decisões de última hora tomadas no nível executivo apenas atrapalham o processo de desenvolvimento. Claro, se houver um grande erro ou algo sério como um bug que precise ser corrigido, isso seria compreensível. Mas interromper esse processo apenas por caprichos e gostos pessoais seria um desastre e todos nós sabemos como eles se comportam após o lançamento.

O impulso para jogos de serviço ao vivo, visto como um modelo lucrativo, saiu pela culatra para alguns estúdios. Transformar a narrativa e os jogos AAA em um serviço ao vivo apenas para ganhar mais dinheiro é uma má decisão. Já temos dois bons exemplos, Concord e Esquadrão Suicida. Não há necessidade de forçar um ótimo jogo baseado em história para um jogador em um jogo multijogador online.

Jogadores e torcedores adoram contar histórias e há muitos exemplos disso. Se você realmente deseja criar um jogo multijogador, crie um jogo completamente novo. O que você pensa sobre isso? Deixe-nos saber na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.