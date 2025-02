A Inglaterra explodiu após a última derrota contra a Índia em frente ao troféu campeão do ex -capitão

O ex -capitão Nasser Hussain disse por um longo tempo no futebol branco da Inglaterra “uma camada onde ela estava” sob o domínio de Eoin Morgan e Trevor Baylissa, que levaram a equipe ao triunfo da Copa do Mundo de ODI em 2019 em sua cidade natal. Depois de perder a série T20I com a Índia por 4-1, a Inglaterra sofreu uma derrota quatro vezes com a mesma oposição e é 1-0 por três partidas de ODI. O site liderado por Jos Buttler deve vencer as partidas restantes em Cuttack e Ahmedabad, para que eles assinem da Índia na altura. Então, a Inglaterra participará do Troféu dos Campeões de 19 de fevereiro a 9 de março, onde serão colocados no Grupo B juntamente com o Afeganistão, Austrália e África do Sul em oito equipes de 50 anos.

“Eles seguem caminhos semelhantes, certo? A maioria dos jogos, mesmo o T20, foram os períodos em que estavam no jogo e, em seguida, um erro tão desajeitado (em torno de Phil Salt no primeiro ODI) aparece, Ravindra Jadiej.

“T20 eles perderam e também perderam muitos desses jogos de spin. Então, a Índia, é claro, a bola branca nesta final na Copa do Mundo em Ahmedabad, venceu a Copa do Mundo T20, então eles são uma enorme bola branca, então eles são um lado sem horror. E também a profundidade do críquete – Abhishek Sharma nesses T20 – Uau, que jogador.

“Shubman Gill retorna. Virat Kohli não está jogando. Quem eles escolhem são um ótimo lado. Mas o críquete da bola branca na Inglaterra está longe (de) há muito tempo, onde ele estava sob Morgan e Bayliss. Então eu acho que é muito importante alguns meses “, disse o podcast Hussain no Sky Sports Cricket.

A capacidade da Inglaterra de acertar contra os spinners indie estava sob o scanner, e Hussain sentiu que ele teve que criar o jogo do jogo por um longo tempo em formato de 50 anos. “Você não diria que eles estão saindo muito. Não é como o quarto dia da partida de teste em Bombaim ou algo assim.

“Eu sei que Harry Brook realmente lutou, certo? Então eu acho que é uma giro e essa natureza agressiva realmente. Neste lado da Inglaterra, toda vez que perdem, coisas que sempre foram questionadas – elas se tornam agressivas demais? Agora eles estão se tornando agressivos agora? “Havia raízes lá para desempenhar esse papel âncora.

“Mas acho que é essa natureza agressiva. Eoin costumava dizer que “50 overs” não é longo, apenas vá para cada entrega e veja onde você está. Então, talvez este seja o ponto McCullum, precisamos de alguma dor para desenvolver o ritmo.

“Nós dois dissemos que eles não jogam tanto críquete de 50 anos. Eles não tocaram muito desde a última Copa do Mundo e não jogam críquete no país de 50 anos. Durante muito tempo, as entradas piscam e o quão difícil é ir, e quando não se esforçará tanto – ele concluiu.