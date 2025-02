A IOA é estabelecida pelo Comitê do ADHOC para lidar com o BFI, realizando eleições

Juntamente com as eleições atrasadas da Federação do Boxing Índia (BFI) e queixas crescentes sobre gestão inadequada, os índios da Associação Olímpica (IOA) formaram um comitê de cinco pessoas do ADHOC, incluindo a organização mais velha do boxeador Shiva Thapa até que todos os problemas sejam resolvidos. Juntamente com os administradores de Pathak Thapa Madhukant, Rajesh Bhandari, Dr. O DP Bhatt e Virender Singh Thakur incluirão o comitê do Adhoc, que tomará “medidas imediatas para resolver os pedidos coletados pela comunidade de boxe, facilitará a participação de atletas nas próximas competições internacionais e trabalhando nas eleições do IBF o mais cedo possível”.

A IOA, em sua ordem, disse que o prazo das atuais transportadoras de escritório da BFI terminou em 2 de fevereiro, mas as eleições não puderam ser realizadas nas eleições anteriores em que a ordem era contra o BFI.

“A IOA monitora estritamente os assuntos administrativos da Federação de Boxe da Índia (BFI). De acordo com a decisão dos padrões, as eleições para a IBF deveriam ser realizadas em 2 de fevereiro de 2025 ou antes. Apesar do cronograma específico, as eleições não foram realizadas, o que causou instabilidade administrativa na federação “, disse o presidente Ioa Pt Usha em uma carta emitida na segunda -feira.

Usha disse que várias transportadoras de escritórios e atletas escreveram ao presidente da IOA, reclamando de atrasar na realização de eleições.

“Este escritório recebeu muitas queixas de partes interessadas, incluindo atletas, treinadores e órgãos preocupados com a falta de participação de boxeadores indianos em vários importantes eventos nacionais / internacionais nos últimos meses. Essa situação é prejudicial ao crescimento e eficiência do boxe indiano em um cenário global e requer meios de reparo imediato “, disse Usha em sua ordem.

Em sua ordem, Usha disse: “O comitê do Adhoc trabalha de maneira neutra e independente, garantindo não um conflito de interesses. Todas as ações tomadas devem ser documentadas e os registros devem ser levados aos objetivos da auditoria e da revisão.

“O Comitê do ADHOC emite uma notificação eleitoral e um cronograma de acordo com a Constituição da BFI e as diretrizes regulatórias atuais e nomeia um escritório que retorna e um observador independente de eleições para supervisionar o processo eleitoral”, disse uma carta emitida pela Usha.

A carta da IOA também disse: “O comitê do Adhoc também é responsável por verificar os detalhes de todas as associações de boxe relacionadas e garantir uma lista exata de transportadoras de escritórios de tais associações de boxe estatal”.

A IOA disse que a ordem entraria em vigor imediatamente.