A Kyle Hamilton è stato chiesto cosa manca ai corvi per vincere il Super Bowl

Baltimore Ravens, come le altre squadre AFC non chiamate Kansas City Chiefs, non riuscivano a raggiungere di nuovo il Super Bowl in questa stagione.

Sono venuti al round di divisione, solo per cadere nei calcoli di Buffalo.

Baltimora ha iniziato a ottenere la reputazione di non poter vincere il playoff in grandi momenti, un debole che è principalmente attribuito a Lamar Jackson nei media mainstream.

Hanno avuto un elenco forte su entrambi i lati della palla nelle ultime stagioni, ma simili alle bollette, non sembrano arrivare al grande gioco.

Con una mancanza di apparizioni nel Super Bowl, ci si potrebbe chiedere cosa manchi i corvi.

Ma quando gli è stato chiesto delle carenze della squadra e se c’è qualcosa che potevano aggiungere, ha detto: “Letteralmente nulla. Abbiamo tutto ciò che potresti desiderare di vincere un campionato. “

#Ravens Star Safety Kyle Hamilton su ciò che Baltimora manca per vincere un Super Bowl: "Letteralmente niente. Abbiamo tutto ciò che potresti voler vincere un campionato."

Hamilton crede che Ravens abbia i giocatori, gli allenatori e il pensiero giusti per vincere un campionato, ma devono solo uscire e farlo.

Vincere a un livello coerente nella NFL è difficile, soprattutto con così tanti programmi ogni anno.

I capi sono riusciti a farlo, ed è solo una questione di tempo prima che squadre come Ravens e Bills rompono il codice e si fanno strada attraverso l’AFC.

Joe Burrow e Cincinnati Bengals sono l’unica squadra che assume i capi nel campionato AFC negli ultimi cinque anni, quindi forse i corvi potrebbero notare dal loro libro.

