A lenda do Manchester United, Rio Ferdinand, pede ao Arsenal que contrate Karim Benzema

Os Gunners ficam sem atacante depois que Gabriel Jesus sofreu uma lesão no final da temporada.

O Arsenal foi instado a adquirir Karim Benzema, ex-grande jogador do Real Madrid, que afirma ter mais temporadas na carreira e não tem intenção de se aposentar.

O francês assinou um lucrativo contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita após decidir deixar o Los Blancos em 2023. Depois de algumas de suas melhores temporadas, que culminaram em diversos prêmios individuais, ele deu o passo.

Nas duas últimas temporadas no Real Madrid, Benzema marcou 75 gols, incluindo 44, o recorde de sua carreira, na temporada em que o time espanhol venceu a Liga dos Campeões. Dadas as suas contínuas dificuldades no terceiro ataque, espera-se que o Arsenal adicione poder de fogo adicional em janeiro.

Benzema tem 37 anos, mas não tem planos de pendurar as chuteiras e não marcou data de aposentadoria. O francês está inflexível em continuar a jogar e os troféus continuam a ser um impulso poderoso.

Conforme relatado pela EPSN, ele disse este mês: “Não sei de quem são essas palavras. Bobagem. Não tenho limite para poder dizer que daqui a dois, três ou quatro anos vou deixar o futebol. Eu me sinto bem. Meu corpo está bem. Treino bem e veremos como me sinto a cada ano.”

Com Kai Havertz no centro dos Gunners, o ataque tem sido fraco. Enquanto isso, Benzema marcou 28 gols em 46 jogos pelo Al Ittihad, e seus gols ajudariam o Arsenal a competir pela Premier League ou pela Liga dos Campeões.

Após a vitória no clássico do norte de Londres, Rio Ferdinand questionou Mikel Arteta se o Arsenal, que perdeu Gabriel Jesus até o final da temporada, vai reagir em janeiro com gols e recursos ofensivos, que agora são um problema na Emirates.

Arteta disse à TNT Sports: “Sim, com certeza, porque perdemos dois grandes jogadores, o Bukayo, que pode ficar afastado por até três meses, e depois a Gabby, que ficará afastado por muito, muito, muito tempo. Vamos tentar (nesta janela) com certeza. Estamos pesquisando ativamente. Vamos tentar. Vamos ver o que podemos conseguir.”

