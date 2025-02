O ex -zagueiro esquerdo do Real Marcelo anunciou uma pensão do futebol profissional na quinta -feira, após sua carreira no troféu sobrecarregado. O jogador de 36 anos passou 16 anos em Giants espanhóis Madrid, ganhando seis títulos da Liga e cinco troféus da Liga dos Campeões. “Aos 18 anos, o Real Madrid, ele bateu na minha porta e veio aqui”, disse Marcelo em um filme publicado nas mídias sociais. “Agora posso dizer orgulhosamente que sou um verdadeiro” madrileno “. Que jornada. O Real Madrid é um clube único.

Marcelo teve um forte relacionamento com Cristiano Ronaldo, levantando quatro ligas de campeões com o vencedor de cinco tempos de Ballon d’Or.

Ambos marcaram pontos na vitória final de 2014 sobre o Atlético de Madrid, quando o Real terminou 12 anos de espera pela 10ª Copa da Europa.

“Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, são anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis “, disse Ronaldo no post do Instagram.

“Mais do que um companheiro de equipe, um parceiro para a vida”.

Marcelo também venceu a Copa Del Rey duas e quatro vezes na Copa do Mundo do clube durante seu tempo com o Los Blancos, pelo qual 546 apresentações realizaram, marcando 38 gols.

“Um dos maiores esquerdistas da história do Real Madrid e do futebol mundial, e tivemos a honra de observá -lo por um longo tempo”, disse o presidente do Real Madrid Florentino Perez em comunicado.

“Ele é uma das nossas maiores lendas, e o Real Madrid é e sempre será sua casa”.

Marcelo foi um substituto não utilizado na final da Liga dos Campeões de 2022, quando seu compatriota Vinicius Junior marcou o único gol contra o Liverpool.

“Obrigado pelo conselho, por advertências, pelo tempo gasto ao seu lado”, disse Vinicius nas mídias sociais.

“Ganhamos a vitória em campo e somos amigos”.

Marcelo realizou 58 apresentações para a seleção brasileira, jogando na Copa do Mundo em 2014 e 2018 e vencendo a Copa da Confederação 2013.

Ele fazia parte das equipes que conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos em 2012 em Pequim em 2008.

“Ele toca no meu país porque as categorias de jovens também foram uma grande honra”, disse ele.

“Na minha memória, sempre cultivarei duas medalhas olímpicas e a Copa da Confederação”.

Marcelo começou sua carreira no clube brasileiro de Fluminense antes de deixar a realidade.

Quando ele finalmente deixou Santiago Bernabeu, ele se juntou ao Olympiakos do clube grego, mas terminou seu contrato depois de apenas cinco meses para se juntar à Fluminense.

Marcelo ajudou seu time de casa a conquistar a Copa Libertadores pela primeira vez com a vitória sobre os juniores do Boca na final de 2023.

Ele deixou o consentimento mútuo em novembro do ano passado e não jogou desde então.

