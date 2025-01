A lenda dos Cowboys, Michael Irvin, liga para Jerry Jones para uma contratação de treinador questionável: Perdemos uma oportunidade aqui

Se Michael Irvin estivesse encarregado da busca de treinador do Dallas Cowboys, é seguro dizer que ele não teria escolhido Brian Schottenheimer, que estava contratado como novo técnico do time na noite de sexta-feira.

irvin Ele acessou seu canal no YouTube no sábado para falar sobre o novo funcionário e ele definitivamente não parecia feliz com a situação. A ex-estrela dos Cowboys criticou Jerry Jones por sentir o cheiro de uma grande oportunidade com a contratação.

“Aqui está o meu problema: perdemos uma oportunidade aqui”, disse Irvin. “Não sei o que acontecerá com o técnico Schottenheimer e o Dallas Cowboys, mas Jerry é um empresário astuto e astuto, e estou surpreso que ele não tenha visto esta oportunidade.”

Irvin observou que dois times da NFC East jogarão no NFC Championship no domingo, que é uma rodada dos playoffs que os Cowboys não alcançam desde 1995.

“Temos duas equipes da NFC East no jogo do campeonato da NFC (domingo), todos os olhos voltados para elas”, disse Irvin. “Os Philadelphia Eagles e os Washington Commanders, nossos inimigos em todas as frentes, e estão em uma posição que não estávamos há 30 anos. A seca mais longa de qualquer time da NFC East, ponto final.”

Os Commanders detinham o recorde de seca ativa mais longa sem aparecer em um campeonato da NFC, mas essa infeliz honra agora pertence aos Cowboys. Antes deste ano, os Commanders não participavam do jogo desde 1991. No entanto, com Washington chegando este ano, isso significa que todos os times da NFC chegaram ao jogo do título da conferência pelo menos uma vez desde 2010, exceto os Cowboys.

Por causa de suas dificuldades contínuas, Irvin diz que os Cowboys podem começar a perder fãs.

“Eles perderam uma geração de fãs”, disse Irvin. “São malditos 30 anos. Quarenta anos é uma geração. Agora mesmo, agora era uma massa crítica. Era hora de trazer alguém aqui que pudesse agitar as coisas e agarrar esta última etapa da Nação Cowboys.”

Com os Cowboys sendo vistos como o “time da América”, Jones provavelmente não está preocupado em perder torcedores, mas é algo que ele deveria começar a levar a sério, de acordo com Irvin.

“Se tivermos 30 anos agora, a expectativa de vida é de 100 anos, isso significa, pela matemática, um terço da nação Cowboys nunca sentiu ou experimentou a glória de uma história de campeonato, eles nem sabem disso”, disse Irvin. “Como diabos eles podem passar algo adiante se nem sabem disso? Esta é uma geração que nada sabe sobre um campeonato do chamado ‘time da América’… e pior ainda, essa geração viu total Dominação por um time chamado Kansas City Chiefs.”

Com os Chiefs atirando para fazer NFL História Ao se tornar o primeiro time a vencer três Super Bowls consecutivos, Irvin admitiu que poderia roubar o título de “Time da América” ​​dos Cowboys.

“Vocês não estão apenas perdendo jogos de futebol aqui e oportunidades aqui, até mesmo divisões por aqui, como também estão prestes a tirar nosso apelido das costas”, disse Irvin.

Se Irvin fosse o responsável pelo recrutamento de treinadores, não há dúvida de quem ele teria escolhido: Deion Sanders.

“Eu estava pressionando para que Deion Sanders fosse o próximo técnico e ainda tenho dez dedos nessa pressão”, disse Irvin.

Irvin estava pressionando para que Jones contratasse o Coach Prime por vários mesesmas Jones claramente não deu ouvidos à ex-estrela dos Cowboys.

No mínimo, Irvin queria ver os Cowboys contratarem um treinador com experiência real como treinador principal, o que Schottenheimer não tem. O jogador de 51 anos nunca foi treinador principal da NFL, apesar de 24 anos de experiência como assistente técnico na liga.

“Os Raiders contrataram Pete Carroll, ele tinha alguma experiência”, disse Irvin. “Da última vez, quando fizemos Mike McCarthy, ele tinha alguma experiência. Tive que me dar um tapa e dizer: ‘Dê uma chance, pelo menos eles já andaram.’

Irvin não é o único ex-recebedor dos Cowboys que não ficou entusiasmado com a contratação. Dez Bryant também pareceu perplexo com a decisão. Pouco depois do anúncio ter sido feito na noite de sexta-feira, Bryant reagiu com quatro palavras interessantes seguidas por um “SMH”.

Quando você usa uma palavra como “sabotagem” para descrever a contratação de um treinador, é quase certo que isso não está de acordo, então está bem claro que Bryant gostaria de ver os Cowboys seguirem um caminho diferente.

Com a forma como Jones está administrando as coisas em Dallas, Bryant acrescentou que não sente que haverá “sucesso tão cedo”.

Bryant, que passou nove temporadas em Dallas, conhece bem a organização, por isso vale a pena ouvir o que ele tem a dizer e acredita que Jones precisa modernizar seu pensamento.

Ele também deu alguns conselhos sobre como isso pode acontecer: “Alguém na organização precisa se apresentar e dizer a Jerry que as velhas formas de pensar não existem nesta nova era”, escreveu Bryant no X.

Agora, se você vai descartar uma decisão de coaching, é justo que você aponte alguém que teria sido um candidato melhor e Bryant fez isso em novembro. Há dois meses, Bryant disse que se os Cowboys quisessem mudar as coisas, eles precisariam “roubar” Kliff Kingsbury dos comandantes.

Mais uma vez, Bryant escreveu isso em novembro, e é um tweet que parece especialmente inteligente agora, com os Commanders se preparando para jogar o jogo do campeonato da NFC contra os Eagles.

Bryant queria Kingsbury e Irvin queria Deion e nenhum deles queria Schottenheimer.

Então, os Cowboys podem acabar com a seca de títulos da NFC em breve? Bryant definitivamente parece pessimista sobre as coisas agora. Duas semanas atrás, ele disse aos fãs dos Cowboys Eles “não deveriam esperar sucesso em breve“E com Jones contratando um treinador com o qual Bryant parece não concordar, o ex-recebedor provavelmente não terá grandes expectativas para o futuro dos Cowboys.