A lenta morte dos Jogos de Primavera: Como Nil e o Portal estão mudando as tradições do futebol universitário

Um ano atrás, Lane Kiffin transformou o futebol da primavera em um show de concurso de cachorro -quenteAs corridas de carrinho de golfe e os campeonatos de tiras e afrouxam, abraçando o caos e divertido para qualquer futebol significativo.

Os forasteiros podem ter pensado que era apenas mais um movimento clássico de Kiffin, o grande showman da universidade que pressionou o nariz com a tradição mais uma vez. Mas havia um motivo claro por trás do movimento, já medido no futebol da primavera em 2025, agora é óbvio que Kiffin e Ole Miss estavam à frente da curva.

Em um cenário de futebol universitário em que Paranóia Reina Supreme, com uma suposta manipulação do portal de transferência e caça furtiva, impulsionado pelo NULL em seu máximo histórico, o futuro do jogo da primavera que já foi considerado está em dúvida. Matt Rhule de Nebraska confirmou que seu programa deixará seu jogo tradicional de primavera A favor de um formato fechado, citando as mesmas preocupações que Kiffin previa. Outros programas agora estão refletindo em silêncio de movimentos semelhantes, já que os treinadores pesam se a exibição publicamente de suas listas vale a pena perder os jogadores antes do início da temporada.

Kiffin viu isso vir antes. Seu evento de primavera de 2024 minimizou qualquer refeição de futebol e maximizando o entretenimento, transformando o que costumava ser uma luta seca em uma ferramenta de marketing viral para o programa. Não havia gráficos de profundidade para que os fãs e a mídia sejam excessivos, ou um jogo de contato completo para o pessoal oposto explodir, não há backups descontentados contendo representantes na linha lateral e não há abutres observando na televisão, imaginando o que seria precisava atrair o proeminente. Em resumo, Kiffin seguiu o caminho mais seguro possível enquanto ele continuava fazendo um show.

Durante anos, os jogos de primavera serviram de oportunidade para criar exagero, obter os melhores recrutas no campus, dar uma olhada nos fãs e, em alguns casos, vender otimismo antes do outono. Eles serviram como um barômetro inicial de quanto a base dos fãs foi comprada no novo treinador, com 92.138 fãs do Alabama que participaram do primeiro jogo da primavera de Nick Saban e 93.000 para Kirby Smart, The Protected of Saban, primeiro jogo da primavera na Geórgia em 2016 .

Agora, eles são uma responsabilidade. O Texas aprendeu pelo Bad na primavera de 2023, quando o forte desempenho de Malik Murphy na luta dos Lonchorns levou à manipulação dos programas da SEC. Eles os consertaram para mantê -lo com dólares nulos, mas ainda se transferiu para Duke após a temporada. Rhule, entre os críticos mais vogais do atual panorama do portal, já viu completamente o suficiente para considerar completamente o jogo de primavera de Nebraska, apesar dos 60.452 fãs que participaram do ano passado, o quarto mais no país. Ele não está sozinho.

Kiffin, sempre o inovador, não apenas evitou o problema: adotou uma solução que em breve poderia se tornar a nova normalidade. É possível que os treinadores não preencham Kiffin e exibam Joey Chestnut para dominar um concurso para comer cachorros -quentes, mas muitos tomam medidas para evitar expor suas listas da maneira como os jogos de primavera tradicionalmente têm tradicionalmente.

Ainda há valor para redes de televisão como a ESPN transmitir jogos de primavera, especialmente quando há uma história particularmente convincente como talvez um vencedor do Super Bowl de oito tempo que agora está treinando futebol universitário. A FOX, no ano passado, televisionou seu primeiro jogo de primavera, viajando para Columbus para obter uma prévia do que acabou sendo o Campeão Nacional de 2024. As escolas também têm a opção de fazer um programa de acesso total nas redes ACC e SEC, respectivamente, se você não quiser televisão um jogo tradicional de primavera.

Os dias dos estádios embalados em Columbus ou Tuscaloosa para scrimmages glorificados podem não ter desaparecido completamente, mas a tendência está se movendo em direção ao segredo, não à transparência.

Um ano depois, as palavras de Kiffin são mais verdadeiras do que nunca: “Realmente, o valor dos jogos de primavera, na minha opinião, está supervalorizado”. Acontece que foi pouco antes do planejado.