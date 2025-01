A Liga dos Campeões terá um final dramático: como está a situação

A fase de abertura da Liga dos Campeões está marcada para uma última jornada emocionante, com 25 das 36 equipas ainda à espera do seu destino.

Todas as 18 partidas serão disputadas ao mesmo tempo, às 20h GMT de quarta-feira, 29 de janeiro, e 16 partidas terão algo em jogo.

O Manchester City corre grande risco de ser eliminado após O colapso de quarta-feira no Paris St-Germainenquanto o Liverpool está apurado, o Arsenal está quase lá e Aston Villa e Celtic, que se defrontam, estão algures no meio.

A tabela “tal como está” será constantemente atualizada e as esperanças das equipas dependerão potencialmente de outros resultados.

Esta é a primeira temporada do novo formato, em comparação com os antigos grupos de quatro e duas equipes, onde às vezes não havia nada em jogo no final.

“Foi brilhante, em vez da monotonia que tivemos durante anos na última jornada”, escreveu o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher nas redes sociais.

“A próxima semana será sensacional.”

Quantas equipes se classificam para a fase eliminatória?

Em primeiro lugar, aqui vai um lembrete do que almejam as 36 equipes da fase do campeonato.

Aqueles que terminarem entre os oito primeiros avançarão automaticamente para as oitavas de final, onde serão classificados.

Eles aguardarão os vencedores de oito eliminatórias a duas mãos entre os clubes classificados entre o nono e o 24º lugar.

Quem terminar entre o nono e o 16º lugar será o cabeça de chave e enfrentará um time classificado entre o 17º e o 24º lugar, com a vantagem de jogar a segunda mão em casa.

Os clubes em 25º lugar ou menos são eliminados e não acessam a Liga Europa.

As eliminatórias serão disputadas em meados de fevereiro e as oitavas de final serão disputadas nas duas primeiras semanas de março.

Quais equipes se classificaram e quem está fora?

Os oito primeiros colocados garantidos: Liverpool, Barcelona

Top-24 garantidos (pelo menos): Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Mônaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic

Progressão incerta: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Estugarda, Manchester City, Dínamo Zagreb, Shakhtar Donetsk

Removido: Bolonha, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Estrela Vermelha de Belgrado, Sturm Graz, Salzburgo, Slovan Bratislava, Young Boys

O que as equipes britânicas terão que passar?

cidade de manchester tem uma permutação muito simples. Se vencer o Club Brugge em casa, avançará para a fase de play-off. Se não conseguirem vencer, serão eliminados.

Eles não podem chegar automaticamente às oitavas de final.

Vila Aston Eles têm pelo menos uma vaga garantida nos play-offs.

Uma vitória em casa sobre o Celtic daria ao time uma boa chance de terminar entre os oito primeiros, embora precisasse que uma das cinco equipes acima deles cometesse um erro.

Mas também, quatro equipes estão apenas abaixo do Villa no saldo de gols, então uma grande vitória para uma dessas equipes poderia permitir-lhes ultrapassar o Villa também.

céltico Eles estão apenas um ponto atrás do Villa, então é possível que terminem entre os oito primeiros, mas precisariam vencer e ter muitas coisas acontecendo acima deles.

Arsenal – visitando o Girona – está praticamente nas oitavas de final, pois está a três pontos dos play-offs e com um saldo de gols muito melhor que qualquer equipe, com 13 pontos.

Liverpool É uma das duas equipes, junto com o Barcelona, ​​que sabe que já está nas oitavas de final e terá vaga garantida entre os dois primeiros.

Bayern de Munique e Real Madrid estão entre os gigantes das posições entre o nono e o 24º lugar, esperando que as coisas corram bem para terminar entre os oito primeiros.

Faz diferença onde você termina entre os oito primeiros?

Definitivamente.

O local onde uma equipe termina na classificação da liga determina quais adversários ela enfrentará e quando poderá enfrentá-los na fase de mata-mata.

Tomemos Liverpool como exemplo. Os Reds agora estão garantidos entre os dois primeiros, o que lhes dá um caminho para as oitavas de final.

Isso significa que os Reds enfrentarão um time que terminou em 15º, 16º, 17º ou 18º nas oitavas de final.

A identidade do time só será conhecida depois dos play-offs, mas o sorteio pré-determinado significa que será o vencedor dos playoffs entre os times que terminarem nessas quatro vagas.

O Liverpool não pode enfrentar o time que terminar em segundo lugar na fase do campeonato – ou o time que terminar em primeiro se for derrotado na rodada final – até a final.

Por outro lado, uma equipe que termina em sétimo ou oitavo pode enfrentar uma equipe que terminou logo abaixo dela na fase do campeonato: em nono ou décimo lugar.

Para mais informações sobre quem joga contra quem nos play-offs, continue lendo…

Qual é a diferença entre terminar em nono e 24º?

As equipes que terminarem entre o nono e o 16º lugar serão classificadas no sorteio do play-off para a fase eliminatória.

Isso significa que enfrentará uma equipe que termina entre 17º e 24º.

O confronto dos times cabeças-de-chave será determinado por sorteio, mas os clubes terão apenas dois adversários possíveis.

Por exemplo, as equipes que terminarem em 11º e 12º lugares serão emparelhadas e jogarão contra uma equipe que terminar em 21º ou 22º lugar.

Outro grupo enfrentará as equipes que terminarem em nono e décimo na tabela, jogando contra a equipe que terminou em 23º ou 24º lugar.

Os dois pares de partidas serão divididos em metades opostas do sorteio geral e as equipes cabeças-de-chave jogarão a segunda mão do play-off em casa como recompensa por terminarem melhor que o adversário na fase do campeonato.

Ao contrário dos anos anteriores, as equipes eliminadas da Liga dos Campeões, seja na fase de grupos ou perdendo no play-off, não serão rebaixadas para a Liga Europa.

O sorteio da fase de play-off será realizado no dia 31 de janeiro às 11h GMT.

Esse formato funcionou?

Uma das razões da UEFA para mudar para este formato foi que “cada jogo conta”.

Ele disse que o formato “garantirá que qualquer resultado tenha o potencial de mudar drasticamente a posição de uma equipe, até a última rodada, inclusive”.

E assim aconteceu com apenas dois jogos mortos (Sturm Graz-Leipzig e Young Boys-Red Star Belgrado) e 16 jogos com algo em jogo.

São vários os jogos em que os dois clubes lutam pelo mesmo objetivo, como Manchester City-Club Bruges, Stuttgart-PSG, Brest-Real Madrid e Inter de Milão-Monaco.

Isso poderia criar um grande caos para os torcedores, já que alguns times poderiam ser afetados por mais de 10 jogos. O Aston Villa, por exemplo, poderia vencer seis times ou ser derrotado por 15 times (embora não todos), incluindo o Celtic.

Outra razão dada pela UEFA para o novo formato foi garantir mais jogos entre as melhores equipas nas fases iniciais do torneio.

Este ano, o Real Madrid enfrentou Borussia Dortmund e Liverpool em replays de três finais recentes, e o Barcelona enfrentou o Bayern de Munique, enquanto o Paris St-Germain enfrentou Arsenal, Atlético Madrid, Bayern de Munique e Manchester City.

Qual é o impacto financeiro de terminar onde?

A não qualificação para a próxima rodada significa sofrer um golpe financeiro.

Cada clube na fase da liga recebe 18,62 milhões de euros pela participação, com bônus de desempenho de 2,1 milhões de euros por vitória e 700 mil euros por empate.

Além disso, cada posição na tabela vale 275 mil euros. Assim, a equipa que terminar no 36.º lugar ganha o mesmo valor, a 35.ª reclama entre 550 mil euros e 9,9 milhões de euros para a primeira.

As equipes que terminarem do primeiro ao oitavo também receberão um bônus de € 2 milhões, e as equipes que terminarem do nono ao 16º lugar receberão € 1 milhão.

O prêmio em dinheiro por alcançar cada rodada eliminatória é mostrado abaixo.

A UEFA também introduziu um “pilar de valor” que divide as receitas de transmissão. Isso aumenta novamente dependendo da sua posição final na fase da liga.

Isso antes de os ganhos da jornada e outros fatores serem levados em consideração.

Em outras palavras, removê-lo precocemente é bastante caro.

Prêmio em dinheiro das eliminatórias da Liga dos Campeões. . .

Assista aos destaques de todos os jogos da Liga dos Campeões a partir das 22h de quarta-feira no BBC iPlayer e no site e aplicativo BBC Sport.

Haverá também uma partida do dia da Liga dos Campeões na BBC One na quarta-feira, das 22h40 à meia-noite.