A lista de reprodução: coleção de fios de isenção de basquete de fantasia e dicas de início para a semana 16 (parte 2)

🏀 Semana 16, parte 1 embrulho

O fim de semana All-Star tinha mais luz do que os aspectos mais proeminentes. Entre o desafio das habilidades de inserção para as estrelas como LeBron James e Anthony Edwards, eles já são arranhões para o final do domingo (sem submarinos no convés), um fim de semana comum e emocionante precisa de uma revisão drástica. E nunca convide Kevin Hart para se organizar novamente. Com isso, as músicas na minha lista de reprodução são reflexos da minha decepção durante o fim de semana, mas terminamos a forte semana de fantasia.

🎧 Quem Na minha rotação: caminhões abaixo de 50% na lista

Existem aproximadamente 10 jogadores entre 40% e 50% na lista de quem deve estar em todas as equipes de fantasia. Em vez de repetir nomes como Isaiah Collier e Max Christie, vou me concentrar em jogadores de menos de 40% com maior probabilidade de aparecer em seus grupos de isenção.

Stephon Castle – PG/SG, San Antonio Spurs (36%)

Apenas fora da competição em três eventos do fim de semana do All-Star, Castle carimbou seu ponto de apoio nas honras do novato do ano. Ele também tem jogado bem em fantasia ultimamente, terminando 35º em ligas de 9 graus na semana passada. Os Spurs ainda estão começando Chris Paul na trilha dos fundos, mas é apenas uma questão de tempo até que Castle se junte às manchetes. Mesmo assim, o Spurs joga três jogos em quatro noites para fechar a semana, jogando contra o Suns, Pistons e Pelicans. É uma boa semana para começar o Castle.

Era – PF/C, Phoenix Suns (35%)

O BOL não deve estar em isenções no momento, apesar de estar disponível em 65% das ligas. Começou no poder da frente nos dois últimos jogos, um tendência que provavelmente continuará Enquanto os Suns procuram respostas em sua pista frontal. Nos últimos três jogos, a BOL teve uma média de mais de 17 pontos, 8 pranchas e 4 assaltos em 33 minutos por jogo, então ore em todas as ligas.

Quentin Grimes – SG/SF, Philadelphia 76ers (21%)

Desde que ele se juntou ao Sixers no prazo, Grimes tem uma média de 33 minutos por jogo. Embora três de seus quatro jogos tenham sido uma reserva, fica claro que a Filadélfia está dando a ele a oportunidade de jogar e está aproveitando ao máximo. Antes do resto das estrelas, ele deixou o máximo dos 30 pontos da temporada com 9 pranchas e 4 assistências. Os três dos Sixers perderam esse jogo, mas com o perigo deles, Grimes, que está no último ano de seu contrato de novato, tem muito o que jogar. Eu posso estar em minoria, mas acho que o Sixers esclarecerá o terço final da temporada, abrindo uma oportunidade considerável para Grimes, especialmente com Paul George e Joel Embiid feridos. Ele está publicando uma linha forte 17/6/4 com a Filadélfia e é um controle no futuro previsível.

Ty Jerome – PG, Cleveland Cavaliers (15%)

Ele caiu 4% na lista desde a semana passada, o que é estranho, porque ainda está fazendo o que é super eficiente e produzindo. Eu o colecionaria se Jerome estivesse em qualquer lugar nas isenções em ligas de 9 Capios e 12 equipes, mas não se esqueça de monitorar seu estado de lesão, pois ele está lidando com uma doença de bezerro. Dito isto, tem sido um dos 100 melhores jogadores durante o mês passado e pode reunir estatísticas de contagem em minutos limitados em várias categorias.

Naji Marshall – SG/SF, Dallas Mavericks (16%)

Com Anthony Davis e Daniel Gafford para o próximo mês e mudança, espero que a ala Mavs tente na quadra da frente. Ele jogará cerca de 30 minutos, seja iniciando ou não, e é produzido em um nível dos anos 90 nas últimas duas semanas, com média de 14/6/3 com um assalto nesse período.

Se Marshall não estiver disponível, Kessler Edwards (8%) é outra opção para consideração.

Nick Smith Jr. – PG/SG, Charlotte Hornets (15%)

Retorne ao poço porque Charlotte precisa de alguém mais para marcar, além da Bola Lamelo e Miles Bridges. Smith jogou mais de 32 minutos em cinco de seus últimos seis jogos, e provavelmente teria sido 6/6 se ele não tivesse sido expulso na quarta -feira passada. O Hornets joga na quarta e sábado, então pegá -lo provavelmente dará pelo menos dois dos três jogos que jogam no extenso período de pontuação 16. Isso adicionaria Smith a 9 pontos e ligas por seu potencial para seu potencial volume pontuação.

🗓️ Cronograma de jogos semanal

Estamos na segunda fase da semana 16, com jogos que reiniciam de quarta a domingo após o resto das estrelas. É assim que a semana é dividida em termos de jogos totais da NBA disputados por dia. Use isso para identificar quando as opções de transmissão serão as mais favoráveis:

Dia Jogos jogados Quarta-feira 1 Quinta-feira 9 Sexta-feira 9 Sábado 5 Domingo 10

Prime Transmission Days: quarta e sábado

O Lakers e o Hornets são os únicos times que jogam nos dois dias de transmissão de nível superior, então você deve atacar jogadores como Moussa Diabate e Jaxson Hayes, já que eles jogarão três jogos em quatro noites, mais duas das bandeiras da luz .

🎯 Outro Equipes/jogadores para mirar:

Cada uma das equipes a seguir também joga três jogos na semana 16, parte 2:

Bucks – Gary Trent Jr.

Cavaliers – de ‘outro caçador

Grizzlies – Jaylen Wells e Luke Kennard

Knicks – Priceus Achiuwa e Miles McBrid

Magic – Goga e tentativa

Spurs – Harrison Barnes

Suns – Royce O’Neale

❌ Equipamento a evitar:

O Sacramento Kings joga um jogo (sexta -feira) pelo resto da semana, portanto, manter jogadores como Keon Ellis e Jonas Valančiūnas será um desafio.

🚑 Notícias de lesões

