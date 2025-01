A lista de reprodução: Semana 12 Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups e dicas de início/sit

Bem-vindo à The Playlist: minha coluna semanal que informa quem e o que tocar (quando se trata de música ou outras coisas da minha rotação) na próxima semana no basquete fantasia.

A cada semana, você verá uma compilação das escolhas que precisa fazer e uma rápida olhada na programação e nas notas da escalação (quem está dentro e fora das rotações).

Pressione play e transmita as últimas informações do basquete fantasia.

Quem os treinadores de basquete fantasia devem adicionar e incorporar em suas escalações esta semana?

🏀 Resumo da semana 11

Os jogos Lakers/Spurs e Clippers/Heat recomeçam na segunda-feira.

As sequências de rebatidas dos Cavs e Thunder acabaram, mas os Kings estão ressurgindo, vencendo sete jogos consecutivos.

Paolo Banchero voltou ao time do Magic, perdendo 34 pontos em 27 minutos contra o Bucks na última quarta-feira.

Nikola Jokić e Russell Westbrook são a primeira dupla a registrar triplos-duplos no mesmo jogo várias vezes em uma única temporada.

▶️ ELE TODO O COMPRIMENTO – Gunna

🥇Melhores jogadores da semana 11

🎧 Quem está na minha rotação: Isenção de escolhas com menos de 50% do elenco

Kelly Oubre – SF/PF, Philadelphia 76ers (47%)

Desde que voltou de uma entorse na mão há quatro jogos, Oubre teve uma média de 33,7 pontos de fantasia por jogo e está em 104º lugar nas ligas de 9 gatos. Ele também teve média de 18,5/6,5/1,8 com 2 ações nesse período. Como os Sixers têm sets consecutivos, Paul George e Joel Embiid provavelmente perderão alguns jogos. Oubre será a segunda opção ofensiva nesses confrontos, então certifique-se de que ele não estará dispensado na semana 12. Veja também Guerschon Yabusele.

– SF, Miami Heat (38%)

A ausência de Jimmy Butler do time ajudou Jaquez a conquistar um papel mais proeminente no ataque e está rendendo dividendos no fantasia. Na semana passada, Jaquez teve um triplo-duplo de 16-12-10 (com cinco roubos de bola) e continuou com média de 16/6/3 com 56% de arremessos no resto da semana. Ele é o cara a ser observado com Butler fora de cena (por enquanto), com Nikola Jović sendo o outro cara a ser alvo se Jaquez for escolhido.

Cole Anthony – PG, Orlando Magic (26%)

O Magic está de folga até quarta-feira, mas se Jalen Suggs (costas) não estiver pronto para jogar, Anthony terá uma carga de trabalho significativa. Ele jogou mais de 35 minutos em suas duas últimas partidas e produziu algumas belas falas de fantasia nas últimas semanas. Poucos em isenções conseguem chegar a 16/4/4 com 1,6 arremessos de três pontos e 1,3 roubos de bola, como Anthony faz quando começa os minutos iniciais.

Cason Wallace – PG/SG, Oklahoma City Thunder (13%)

O Thunder não tem falta de guardas versáteis, mas Wallace é provavelmente o membro mais subestimado do grupo. Ele está fazendo dois roubos de bola por jogo nos últimos 14 dias e apresentando números eficientes, jogando perto de 30 minutos por noite. Ele continuará a correr algum ponto, combinado com estar fora da bola e pode gerar três com estatísticas de contagem adicionais. Eu prefiro ele mais em ligas de 9 gatos, mas ele está bem para ligas com pontos mais profundos, já que jogará quatro partidas esta semana.

Toumani Camara – SF/PF, Portland Trail Blazers (25%)

Camara está jogando seu melhor basquete em janeiro, marcando quase 13 pontos, pegando 5 rebotes, 2 assistências e mais de 2 roubos de bola por jogo. Ele está classificado em 88º lugar nas ligas de 9 gatos este mês, e por mais que Jerami Grant (faces) fique fora, Camara vai comer. Ele será uma boa adição no final da semana, quando os Blazers enfrentarem os Clippers, Rockets e Bulls de quinta a domingo.

Ziaire Williams – SG/SF, Brooklyn Nets (9%)

Nos últimos seis jogos, Williams teve média próxima do top 100, com média de 12,8 pontos, 5,5 rebotes, 2,5 assistências, 2,3 arremessos de três pontos e 1,5 roubos de bola por jogo. O profissional de quatro anos passou suas primeiras três temporadas em Memphis, para que pudesse jogar minutos iniciais importantes enquanto os Nets avaliavam seus talentos mais jovens. Deixando de lado seu FG%, vale a pena transmitir se Cam Johnson continuar fora. Keon Johnson ou o frequentemente ferido Ben Simmons são opções alternativas a serem consideradas.

Lonzo Ball – PG, Chicago Bulls (15%)

Existe o risco de ele não jogar o set consecutivo de terça a quarta. Ainda assim, Ball tem fornecido valor na oitava rodada nas últimas duas semanas. Ele segue com restrição de minutos e ainda acumula 3,2 ações por jogo. O resto das estatísticas de Ball são semelhantes às de Alex Caruso, mas vale a pena adicioná-lo em uma semana de quatro jogos.

▶️ Tweaker-G3 Gelo

🗓️ Cronograma semanal de jogos

Veja como a semana é dividida em termos de total de jogos da NBA disputados por dia. Use isto para identificar quando as opções de streaming serão mais favoráveis:

Dia Jogos disputados Segunda-feira 6 Terça-feira 7 Quarta-feira 11 Quinta-feira 5 Sexta-feira 9 Sábado 6 Domingo 7 Segunda-feira (S13) 7

Principais dias de transmissão: segunda, quinta e sábado

Lembre-se de que incluir mais jogos para lousas mais leves faz melhor uso de seus movimentos de isenção. Fora de quarta-feira, é uma boa semana para jogadores de streaming.

Equipes que jogarão os três dias. : Pistões, foguetes e assistentes

Times que jogarão dois desses dias.: Cavaliers, Clippers, Pacers, Suns, Timberwolves, Trail Blazers e Warriors

🎯 Equipes a serem segmentadas:

14 times jogarão quatro vezes esta semana, dando aos seus jogadores uma vantagem de volume. Essas equipes incluem 76ers, Bucks, Bulls, Clippers, Heat, Lakers, Nets, Nuggets, Rockets, Spurs, Thunder, Timberwolves, Trail Blazers e Wizards.

Os Clippers e Rockets jogam três jogos em quatro noites, de segunda a quinta-feira.

Os Blazers, Thunder e Wizards jogam três partidas em quatro noites, de quinta a domingo.

Transmita caras como Jalen Smith, Nikola Jović, Jaden McDaniels, Toumani Camara, Bub Carrington, Spencer Dinwiddie, Guerschon Yabusele e Noah Clowney.

❌ Equipamentos a evitar: O Utah Jazz e o Charlotte Hornets têm apenas dois jogos esta semana. Fora de suas opções de elite, elimine seus caras de nível inferior e entre no grupo de isenção. Os Magic, Jazz e Hornets só jogam na quarta-feira. Além disso, os Grizzlies, Hornets, Jazz, Knicks, Mavericks, Pelicans e Raptors não jogam depois de sexta-feira.

Conjuntos consecutivos:

Terça a quarta: 76ers, Bucks, Bulls, Hawks, Mavericks, Nets, Nuggets e Pelicans

Quarta a quinta: Clippers e Rockets

Quinta a Sexta: Trovão

Sexta a sábado: Celtics e Timberwolves

Sábado a Domingo: 76ers, Trail Blazers e Wizards

🚑 Notícias sobre lesões

Últimos relatórios de lesões para todas as equipes da NBA

Relatório de lesões da NBA: segunda-feira, 13 de janeiro

▶️ Possibilidades – KAYTRANADA e Shay Lia

🔄 Lista de observação de rotação: Top 5 semanais

Lakers/Clippers: Lakers e Clippers retomarão os jogos na segunda-feira. Esta semana, o Lakers joga todos os quatro jogos em Los Angeles, enquanto o Clippers também joga três de seus quatro jogos em Los Angeles. Nessas circunstâncias, os dirigentes do Fantasy devem proceder com cautela, mas pelo menos ambas as equipes estão prontas para segunda-feira.

Aquecer: Jimmy Butler pode retornar à escalação na sexta-feira. No entanto, dadas as circunstâncias, ele provavelmente está relaxando em casa jogando dominó e fumando um charuto em vez de retornar ao time. Isso abre mais minutos e uso para Nikola Jović, Jaime Jaquez Jr. e Haywood Highsmith. O Heat começa a semana com dois jogos em Los Angeles; Como mencionado, embora a luta de segunda-feira tenha recebido sinal verde, tome cuidado.

Pelicanos: Zion Williamson foi suspenso logo após fazer um retorno memorável ao jogo. Então Herb Jones machucou novamente o ombro e está afastado por tempo indeterminado. Ainda não há notícias sobre Brandon Ingram, então a temporada repleta de lesões dos Pelicans continua. Jordan Hawkins e José Alvarado são alguns jogadores que eu colocaria na minha lista de observação. Lembre-se, esta semana eles jogam nos tabuleiros maiores: terça, quarta e sexta.

Marcadores: Tyrese Haliburton deixou o jogo de domingo aos 19 minutos com uma distensão no tendão esquerdo e não voltou. Os dirigentes do Fantasy devem começar a se preparar para contratar Andrew Nembhard e TJ McConnell antes do confronto de terça-feira contra o Cavs.

Seis: Filadélfia tem duas séries consecutivas esta semana. Joel Embiid e Paul George não jogaram B2B nesta temporada e provavelmente não jogarão, deixando dois jogos para Guerschon Yabusele prosperar sem Embiid. Ele tem média de quase 10 pontos, 6 rebotes, 2 assistências e 2 cestas de 3 pontos, com Embiid fora da escalação este ano. Como já falei sobre Oubre Jr, Caleb Martin é outra opção com PG fora da quadra se você precisar de estatísticas de contagem baixa com ação de alto volume.

▶️ Quarto para fumantes – Emapea